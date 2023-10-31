https://ria.ru/20231031/gaza-1906483990.html
В Палестине заявили о 400 погибших и раненных при ударе по лагерю беженцев
В Палестине заявили о 400 погибших и раненных при ударе по лагерю беженцев - РИА Новости, 31.10.2023
В Палестине заявили о 400 погибших и раненных при ударе по лагерю беженцев
Не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, сообщило министерство внутренних дел Газы. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:25
2023-10-31T17:25
2023-10-31T17:43
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ГАЗА, 31 окт - РИА Новости. Не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, сообщило министерство внутренних дел Газы.Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинский источник сообщал, что более 100 человек погибли в результате израильского удара по лагерю беженцев Джебалия в северной части Газы."По первоначальным данным, число жертв резни в лагере Джебалия составляет 400 погибших и раненых", - говорится в заявлении МВД Газы.Министерство добавило, что среди жертв большое число женщин и детей.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, Палестина, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
В Палестине заявили о 400 погибших и раненных при ударе по лагерю беженцев
МВД Палестины: при ударе по лагерю беженцев в Газе погибли и ранены 400 человек