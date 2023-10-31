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При ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев погибли или ранены не менее 400 человек - РИА Новости, 31.10.2023
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17:11 31.10.2023 (обновлено: 22:33 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/gaza-1906479680.html
При ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев погибли или ранены не менее 400 человек
При ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев погибли или ранены не менее 400 человек - РИА Новости, 31.10.2023
При ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев погибли или ранены не менее 400 человек
Не менее 400 человек погибли и ранены при авиаударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, сообщило министерство внутренних... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:11
2023-10-31T22:33
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
оон
хамас
ближний восток
ссср
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ГАЗА, 31 окт — РИА Новости. Не менее 400 человек погибли и ранены при авиаударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, сообщило министерство внутренних дел Газы."По первоначальным данным, число жертв резни в лагере Джебалия составляет 400 погибших и раненых", — говорится в заявлении.В свою очередь, телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник сообщил, что жертвами атаки стали более 100 человек.Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".Ранее во вторник пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер и представитель Управления по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) Йенс Лаерке привели данные, согласно которым за три недели с начала обострения конфликта в анклаве убиты или ранены более десяти тысяч детей.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231031/oon-1906192743.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, оон, хамас, ближний восток, ссср
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, ООН, ХАМАС, Ближний Восток, СССР
При ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев погибли или ранены не менее 400 человек

При ударе Израиля по лагерю Джебалия погибли или пострадали не менее 400 человек

© AFP 2023 / YAHYA HASSOUNAРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AFP 2023 / YAHYA HASSOUNA
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Читать ria.ru в
ГАЗА, 31 окт — РИА Новости. Не менее 400 человек погибли и ранены при авиаударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, сообщило министерство внутренних дел Газы.
"По первоначальным данным, число жертв резни в лагере Джебалия составляет 400 погибших и раненых", — говорится в заявлении.
В свою очередь, телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник сообщил, что жертвами атаки стали более 100 человек.
Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".
Ранее во вторник пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер и представитель Управления по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) Йенс Лаерке привели данные, согласно которым за три недели с начала обострения конфликта в анклаве убиты или ранены более десяти тысяч детей.
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Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильООНХАМАСБлижний ВостокСССР
 
 
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