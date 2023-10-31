https://ria.ru/20231031/gaza-1906478034.html

В конгрессе прервали Блинкена с требованием прекратить огонь в Газе

В конгрессе прервали Блинкена с требованием прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 31.10.2023

В конгрессе прервали Блинкена с требованием прекратить огонь в Газе

Протестующие прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на заседании сенатского комитета по ассигнованиям и призвали к прекращению огня в сектора... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:05

2023-10-31T17:05

2023-10-31T21:34

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сша

энтони блинкен

хамас

оон

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ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Протестующие прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на заседании сенатского комитета по ассигнованиям и призвали к прекращению огня в сектора Газа.Как только глава Госдепа заговорил, за его спиной показался мужчина, заявивший о необходимости обеспечить безопасность детей в анклаве. Когда его вывели из зала, Блинкен продолжил, но тут же поднялась женщина в розовой футболке и испачканными красной краской ладонями."Прекратите огонь сейчас же", — прокричала она. Слушания приостанавливали еще несколько раз. Когда нарушителей порядка вывели из зала, Блинкен продолжил выступление, посвященное обсуждению президентского запроса о выделении 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сша, энтони блинкен, хамас, оон