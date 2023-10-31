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В конгрессе прервали Блинкена с требованием прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 31.10.2023
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17:05 31.10.2023 (обновлено: 21:34 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/gaza-1906478034.html
В конгрессе прервали Блинкена с требованием прекратить огонь в Газе
В конгрессе прервали Блинкена с требованием прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 31.10.2023
В конгрессе прервали Блинкена с требованием прекратить огонь в Газе
Протестующие прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на заседании сенатского комитета по ассигнованиям и призвали к прекращению огня в сектора... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:05
2023-10-31T21:34
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сша
энтони блинкен
хамас
оон
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ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Протестующие прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на заседании сенатского комитета по ассигнованиям и призвали к прекращению огня в сектора Газа.Как только глава Госдепа заговорил, за его спиной показался мужчина, заявивший о необходимости обеспечить безопасность детей в анклаве. Когда его вывели из зала, Блинкен продолжил, но тут же поднялась женщина в розовой футболке и испачканными красной краской ладонями."Прекратите огонь сейчас же", — прокричала она. Слушания приостанавливали еще несколько раз. Когда нарушителей порядка вывели из зала, Блинкен продолжил выступление, посвященное обсуждению президентского запроса о выделении 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
израиль
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сша, энтони блинкен, хамас, оон
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, США, Энтони Блинкен, ХАМАС, ООН
В конгрессе прервали Блинкена с требованием прекратить огонь в Газе

Протестующие прервали речь Блинкена в конгрессе, призвав прекратить огонь в Газе

© AFP 2023 / SAUL LOEBПротестующие в поддержку жителей Газы
Протестующие в поддержку жителей Газы - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
Протестующие в поддержку жителей Газы
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Протестующие прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на заседании сенатского комитета по ассигнованиям и призвали к прекращению огня в сектора Газа.
Как только глава Госдепа заговорил, за его спиной показался мужчина, заявивший о необходимости обеспечить безопасность детей в анклаве. Когда его вывели из зала, Блинкен продолжил, но тут же поднялась женщина в розовой футболке и испачканными красной краской ладонями.
"Прекратите огонь сейчас же", — прокричала она.
Слушания приостанавливали еще несколько раз. Когда нарушителей порядка вывели из зала, Блинкен продолжил выступление, посвященное обсуждению президентского запроса о выделении 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСШАЭнтони БлинкенХАМАСООН
 
 
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