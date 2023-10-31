https://ria.ru/20231031/gaza-1906470578.html

Эскалация насилия в Газе приведет к дестабилизации в мире, заявил Мирзиеев

Эскалация насилия в Газе приведет к дестабилизации в мире, заявил Мирзиеев - РИА Новости, 31.10.2023

Эскалация насилия в Газе приведет к дестабилизации в мире, заявил Мирзиеев

Эскалация насилия в израильско-палестинском конфликте может привести к дестабилизации международной обстановки, вовлечению в вооруженное противостояние новых... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:39

2023-10-31T16:39

2023-10-31T16:39

в мире

израиль

узбекистан

шавкат мирзиеев

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТАШКЕНТ, 31 окт – РИА Новости. Эскалация насилия в израильско-палестинском конфликте может привести к дестабилизации международной обстановки, вовлечению в вооруженное противостояние новых сил, заявил во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. По данным пресс-службы президента Узбекистана, Мирзиеев в начале совещания с правительством остановился на ситуации вокруг израильско-палестинского конфликта. "Убежден, что дальнейшая эскалация насилия чревата масштабной дестабилизацией международной обстановки, вовлечением в вооруженное противостояние новых сил", - цитирует Мирзиеева его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале Президент Узбекистана отметил, что развитие ситуации по такому сценарию способно привести к труднопредсказуемым, трагическим последствиям, выходящим далеко за пределы ближневосточного региона. "Именно поэтому мы призываем обе стороны к незамедлительному гуманитарному перемирию и прекращению боевых действий, мирному разрешению конфликта", - добавил Мирзиеев. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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в мире, израиль, узбекистан, шавкат мирзиеев, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году