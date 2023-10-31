https://ria.ru/20231031/gaza-1906455793.html

Жилые районы Газы получили сильные повреждения после израильского рейда

Жилые районы Газы получили сильные повреждения после израильского рейда - РИА Новости, 31.10.2023

Жилые районы Газы получили сильные повреждения после израильского рейда

Жилой район Газы Зайтун сильно поврежден после рейда израильских танков в рамках расширяющейся наземной операции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:34

2023-10-31T15:34

2023-10-31T15:34

в мире

израиль

восточный иерусалим

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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СЕКТОР ГАЗА, 31 окт - РИА Новости. Жилой район Газы Зайтун сильно поврежден после рейда израильских танков в рамках расширяющейся наземной операции, передает корреспондент РИА Новости. Накануне танки были замечены на подступе к городу Газа, а Армия обороны Израиля заявила, что продолжает расширять наземную операцию в палестинском анклаве. Корреспондент РИА Новости посетил район Шежейя, а также район Зайтун, на окраину которого в понедельник вошла бронетехника Израиля. В жилых районах Газы много целиком и частично разрушенных зданий, перевернутых и сгоревших автомобилей. Ряд машин придавлены бетонными конструкциями, витрины магазинов разбиты, а на земле лежат прикрытые тканью тела погибших. По развалинам зданий ходят уцелевшие дети, показывая фотографам останки погибших при обстрелах. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

израиль

восточный иерусалим

сектор газа

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Разрушенный район города Газа Разрушенный район города Газа 2023-10-31T15:34 true PT0M58S

Бои в секторе Газа. Кадры армии Израиля Бои в секторе Газа. Кадры армии Израиля 2023-10-31T15:34 true PT0M27S

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа