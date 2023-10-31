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В SpaceX назвали сложной задачей использование Starlink в секторе Газа - РИА Новости, 31.10.2023
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15:04 31.10.2023 (обновлено: 15:14 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/gaza-1906444144.html
В SpaceX назвали сложной задачей использование Starlink в секторе Газа
В SpaceX назвали сложной задачей использование Starlink в секторе Газа - РИА Новости, 31.10.2023
В SpaceX назвали сложной задачей использование Starlink в секторе Газа
Международный союз электросвязи (МСЭ) находится в контакте со SpaceX по вопросу возможного использования Starlink в секторе Газа, однако в данный момент... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:04
2023-10-31T15:14
в мире
spacex
международный союз электросвязи
группа газ
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
россия
восточный иерусалим
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ООН, 31 окт - РИА Новости. Международный союз электросвязи (МСЭ) находится в контакте со SpaceX по вопросу возможного использования Starlink в секторе Газа, однако в данный момент доставка необходимого оборудования в сектор остается сложной задачей, заявил представитель МСЭ РИА Новости."Международный союз электросвязи вместе с другими агентствами ООН в контакте со SpaceX по поводу возможности использования услуг Starlink в секторе Газа", - сказал собеседник агентства."На данный момент доставка необходимого терминального оборудования в Газу остается сложной задачей", - добавил он.Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. При этом министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что страна будет использовать все доступные средства, чтобы предотвратить использование спутниковой связи Starlink ХАМАС, сообщало издание Haaretz.Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, spacex, международный союз электросвязи, группа газ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, восточный иерусалим, илон маск, владимир путин, оон, хамас
В мире, SpaceX, Международный союз электросвязи, Группа ГАЗ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Илон Маск, Владимир Путин, ООН, ХАМАС
В SpaceX назвали сложной задачей использование Starlink в секторе Газа

МСЭ сообщил о контакте со SpaceX по вопросу использования Starlink в Газе

© ЦАХАЛИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа
© ЦАХАЛ
Израильские военные в секторе Газа
Читать ria.ru в
ООН, 31 окт - РИА Новости. Международный союз электросвязи (МСЭ) находится в контакте со SpaceX по вопросу возможного использования Starlink в секторе Газа, однако в данный момент доставка необходимого оборудования в сектор остается сложной задачей, заявил представитель МСЭ РИА Новости.
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"Международный союз электросвязи вместе с другими агентствами ООН в контакте со SpaceX по поводу возможности использования услуг Starlink в секторе Газа", - сказал собеседник агентства.
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"На данный момент доставка необходимого терминального оборудования в Газу остается сложной задачей", - добавил он.
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. При этом министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что страна будет использовать все доступные средства, чтобы предотвратить использование спутниковой связи Starlink ХАМАС, сообщало издание Haaretz.
Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреSpaceXМеждународный союз электросвязиГруппа ГАЗОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильРоссияВосточный ИерусалимИлон МаскВладимир ПутинООНХАМАС
 
 
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