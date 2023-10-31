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Число погибших в секторе Газа превысило 8,5 тысячи, сообщил Минздрав

Число погибших в секторе Газа превысило 8,5 тысячи, сообщил Минздрав - РИА Новости, 31.10.2023

Число погибших в секторе Газа превысило 8,5 тысячи, сообщил Минздрав

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 8,5 тысячи, пострадали более 21 тысячи человек, заявило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:02

2023-10-31T14:02

2023-10-31T14:08

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

сектор газа

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КАИР, 31 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 8,5 тысячи, пострадали более 21 тысячи человек, заявило министерство здравоохранения Газы."Число погибших из-за израильской агрессии выросло до 8525, среди них 3542 ребенка и 2187 женщин, ранения различной степени получили 21 543 человека", - говорится в заявлении Минздрава Газы.

сектор газа

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа