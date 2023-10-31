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В Израиле заявили о перемещении более 800 тысяч палестинцев с севера Газы - РИА Новости, 31.10.2023
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08:17 31.10.2023 (обновлено: 08:32 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/gaza-1906334993.html
В Израиле заявили о перемещении более 800 тысяч палестинцев с севера Газы
В Израиле заявили о перемещении более 800 тысяч палестинцев с севера Газы - РИА Новости, 31.10.2023
В Израиле заявили о перемещении более 800 тысяч палестинцев с севера Газы
Более 800 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части сектора Газа, заявил представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус в соцсети X. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T08:17
2023-10-31T08:32
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 800 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части сектора Газа, заявил представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус в соцсети X."Мы рады видеть, что более 800 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части сектора Газа - из основной зоны боевых действий", - сообщил он в видеообращении, опубликованном на странице Армии обороны Израиля.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В Израиле заявили о перемещении более 800 тысяч палестинцев с севера Газы

ЦАХАЛ: более 800 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части сектора Газа

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 800 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части сектора Газа, заявил представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус в соцсети X.
«
"Мы рады видеть, что более 800 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части сектора Газа - из основной зоны боевых действий", - сообщил он в видеообращении, опубликованном на странице Армии обороны Израиля.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Будущее Палестины решается на Украине
30 октября, 23:10
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Эвакуация населения сектора Газа
16 октября, 18:17
Инфографика
Эвакуация населения сектора ГазаПосмотреть
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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