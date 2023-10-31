https://ria.ru/20231031/gaza-1906320562.html

В Союзе староверов заявили, что Папа Римский разделяет мнение Путина о Газе

В Союзе староверов заявили, что Папа Римский разделяет мнение Путина о Газе - РИА Новости, 31.10.2023

В Союзе староверов заявили, что Папа Римский разделяет мнение Путина о Газе

Папа Римский Франциск разделяет взгляд президента РФ Владимира Путина на способ решения палестино-израильского конфликта, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T02:25

2023-10-31T02:25

2023-10-31T02:25

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франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Папа Римский Франциск разделяет взгляд президента РФ Владимира Путина на способ решения палестино-израильского конфликта, заявил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий отношения с понтификом. Согласно позиции Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. "Папа Римский полностью разделяет взгляд России на решение конфликта в Израиле. Он призывает к построению как Израиля, так и независимой Палестины, призывает к прекращению огня и перемирию, открытию гуманитарных коридоров, а также к немедленному освобождению всех заложников, взятых 7 октября", - заявил он РИА Новости, сославшись на личную беседу с папой. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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