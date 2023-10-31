https://ria.ru/20231031/gaza-1906318523.html
В Европе увидели признак начала новой "кровавой" войны
В Европе увидели признак начала новой "кровавой" войны - РИА Новости, 31.10.2023
В Европе увидели признак начала новой "кровавой" войны
В Европе может начаться глобальная гражданская война из-за реакции общественности на конфликт на Ближнем Востоке, заявил венгерский историк Ласло Бернат... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T01:59
2023-10-31T01:59
2023-10-31T01:59
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Европе может начаться глобальная гражданская война из-за реакции общественности на конфликт на Ближнем Востоке, заявил венгерский историк Ласло Бернат Веспреми в интервью порталу Index.hu."Западная и Северная Европа движутся к кровавой гражданской войне с угрожающей скоростью, и я не вижу никаких признаков поворота в этом постоянно сужающемся коридоре", — высказался эксперт.По его словам, антисемитские и антимусульманские акции, носящие крайне правый характер, могут усилиться в будущем. Из-за праворадикального терроризма исламисты могут снова активизироваться ради мести, что приведет к гражданской войне.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары на территории анклава по объектам, в том числе гражданским. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы, приостановив поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, израиль, европа, ближний восток, хамас
В мире, Израиль, Европа, Ближний Восток, ХАМАС
В Европе увидели признак начала новой "кровавой" войны
Эксперт Веспреми: Европа движется к гражданской войне из-за сектора Газа
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
В Европе может начаться глобальная гражданская война из-за реакции общественности на конфликт на Ближнем Востоке, заявил венгерский историк Ласло Бернат Веспреми в интервью
порталу Index.hu.
«
"Западная и Северная Европа движутся к кровавой гражданской войне с угрожающей скоростью, и я не вижу никаких признаков поворота в этом постоянно сужающемся коридоре", — высказался эксперт.
По его словам, антисемитские и антимусульманские акции, носящие крайне правый характер, могут усилиться в будущем. Из-за праворадикального терроризма исламисты могут снова активизироваться ради мести, что приведет к гражданской войне.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары на территории анклава по объектам, в том числе гражданским. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы, приостановив поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> "Не только у нас". В Польше заговорили о гражданской войне