В Израиле допустили появление группировки "хуже ХАМАС" после войны в Газе

ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости. Израильская армия надеется, что война в Газе, направленная на уничтожение ХАМАС, не приведет к появлению группировки, которая будет хуже, хотя исключить такую возможность невозможно, заявил на брифинге в Женеве представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус. "Я служил в армии более 24 лет, и за это время у меня была возможность освещать террористические группы, такие как "Боко харам", ИГИЛ (запрещенная в РФ международная террористическая организация - ред.) и другие исламистские джихадистские движения, которые совершали зверства против мирных жителей по всему миру, часто демонстрируя свои действия с гордостью. Ужасы, совершенные ХАМАС, с их систематическим планом проникновения в общины с целью убийства мирных жителей и похищения заложников, а также массовое убийство на музыкальном фестивале являются яркими примерами этого насилия. Мы обеспокоены группами, движимыми ненавистью, но трудно найти пример хуже, чем ХАМАС, хотя мы надеемся, что джихадистские движения не преподнесут нам новых сюрпризов. Я надеюсь, что нет", - ответил он на вопрос, не может ли конфликт в Газе создать организацию хуже ХАМАС. Конрикус добавил, что Израиль обеспокоен будущим, но что приоритетом является восстановление безопасности для южных общин и для всей страны, напомнив, что с 7 октября по Израилю было выпущено более 8 тысяч ракет. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия разрушений после израильского авиаудара в секторе Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости. Израильская армия надеется, что война в Газе, направленная на уничтожение ХАМАС, не приведет к появлению группировки, которая будет хуже, хотя исключить такую возможность невозможно, заявил на брифинге в Женеве представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус.
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"Я служил в армии более 24 лет, и за это время у меня была возможность освещать террористические группы, такие как "Боко харам", ИГИЛ (запрещенная в РФ международная террористическая организация - ред.) и другие исламистские джихадистские движения, которые совершали зверства против мирных жителей по всему миру, часто демонстрируя свои действия с гордостью. Ужасы, совершенные ХАМАС, с их систематическим планом проникновения в общины с целью убийства мирных жителей и похищения заложников, а также массовое убийство на музыкальном фестивале являются яркими примерами этого насилия. Мы обеспокоены группами, движимыми ненавистью, но трудно найти пример хуже, чем ХАМАС, хотя мы надеемся, что джихадистские движения не преподнесут нам новых сюрпризов. Я надеюсь, что нет", - ответил он на вопрос, не может ли конфликт в Газе создать организацию хуже ХАМАС.
Конрикус добавил, что Израиль обеспокоен будущим, но что приоритетом является восстановление безопасности для южных общин и для всей страны, напомнив, что с 7 октября по Израилю было выпущено более 8 тысяч ракет.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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