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Во Франции тысячи полицейских охраняют места присутствия еврейской общины - РИА Новости, 31.10.2023
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20:12 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/france-1906533776.html
Во Франции тысячи полицейских охраняют места присутствия еврейской общины
Во Франции тысячи полицейских охраняют места присутствия еврейской общины - РИА Новости, 31.10.2023
Во Франции тысячи полицейских охраняют места присутствия еврейской общины
Во Франции 10 тысяч полицейских брошены на охрану мест присутствия еврейской общины, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:12
2023-10-31T20:12
в мире
израиль
эммануэль макрон
хамас
оон
жеральд дарманен
франция
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Во Франции 10 тысяч полицейских брошены на охрану мест присутствия еврейской общины, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен. "По распоряжению президента Эммануэля Макрона 10 тысяч полицейских задействованы в охране 950 мест присутствия еврейской общины, включая школы, синагоги и культурные центры", - сообщил министр на заседании в Нацсобрании Франции, которое транслировалось на официальном сайте госоргана. Дарманен сообщил, что после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября во Франции зарегистрировали 857 актов антисемитизма. "Восемьсот пятьдесят семь актов антисемитизма за три недели - это больше, чем за весь прошедший год. 425 человек были задержаны", - сказал министр. Он отметил, что на платформе Pharos, позволяющей оповестить власти об угрозах, появилось 5916 сообщений о действиях антисемитского характера. 296 совершивших их человек были идентифицированы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html
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в мире, израиль, эммануэль макрон, хамас, оон, жеральд дарманен, франция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Эммануэль Макрон, ХАМАС, ООН, Жеральд Дарманен, Франция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Во Франции тысячи полицейских охраняют места присутствия еврейской общины

Во Франции десять тысяч полицейских охраняют места присутствия еврейской общины

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Во Франции 10 тысяч полицейских брошены на охрану мест присутствия еврейской общины, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен.
"По распоряжению президента Эммануэля Макрона 10 тысяч полицейских задействованы в охране 950 мест присутствия еврейской общины, включая школы, синагоги и культурные центры", - сообщил министр на заседании в Нацсобрании Франции, которое транслировалось на официальном сайте госоргана.
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Дарманен сообщил, что после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября во Франции зарегистрировали 857 актов антисемитизма.
"Восемьсот пятьдесят семь актов антисемитизма за три недели - это больше, чем за весь прошедший год. 425 человек были задержаны", - сказал министр.
Он отметил, что на платформе Pharos, позволяющей оповестить власти об угрозах, появилось 5916 сообщений о действиях антисемитского характера. 296 совершивших их человек были идентифицированы.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильЭммануэль МакронХАМАСООНЖеральд ДарманенФранцияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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