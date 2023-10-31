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Во Франции почти две тысячи человек получили срок за участие в погромах - РИА Новости, 31.10.2023
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16:32 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/fr-1906468476.html
Во Франции почти две тысячи человек получили срок за участие в погромах
Во Франции почти две тысячи человек получили срок за участие в погромах - РИА Новости, 31.10.2023
Во Франции почти две тысячи человек получили срок за участие в погромах
Почти две тысячи человек были приговорены к тюремному заключению за участие в летних погромах во Франции, сообщил официальный представитель кабмина Оливье Веран РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:32
2023-10-31T16:32
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франция
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ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Почти две тысячи человек были приговорены к тюремному заключению за участие в летних погромах во Франции, сообщил официальный представитель кабмина Оливье Веран в соцсети X. "Число приговоренных за участие в погромах выросло до 1989 человек. 90% из них получили тюремный срок", - сообщил Веран на брифинге после заседания совета министров во вторник. Его речь транслировалась в официальном аккаунте Елисейского дворца в X. В сентябре министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти сообщал, что 2107 человек предстали перед судом за участие в погромах, 1787 получили тюремный срок, порядка 80% из них - реальный срок за решёткой за совершенные действия. На прошлой неделе глава кабмина Франции Элизабет Борн сообщила, что государство выделит 100 миллионов евро мэриям городов на восстановление зданий после погромов. Двадцать седьмого июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделений полиции и других органов власти. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Более 850 стражей правопорядка получили ранения.
https://ria.ru/20231030/deportatsiya-1906135299.html
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в мире, франция, элизабет борн, общество
В мире, Франция, Элизабет Борн, Общество
Во Франции почти две тысячи человек получили срок за участие в погромах

Веран: во Франции 1989 человек получили срок за участие в погромах летом

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкГорящий автомобиль во время акции недовольства
Горящий автомобиль во время акции недовольства - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Горящий автомобиль во время акции недовольства. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Почти две тысячи человек были приговорены к тюремному заключению за участие в летних погромах во Франции, сообщил официальный представитель кабмина Оливье Веран в соцсети X.
«
"Число приговоренных за участие в погромах выросло до 1989 человек. 90% из них получили тюремный срок", - сообщил Веран на брифинге после заседания совета министров во вторник. Его речь транслировалась в официальном аккаунте Елисейского дворца в X.
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В сентябре министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти сообщал, что 2107 человек предстали перед судом за участие в погромах, 1787 получили тюремный срок, порядка 80% из них - реальный срок за решёткой за совершенные действия.
На прошлой неделе глава кабмина Франции Элизабет Борн сообщила, что государство выделит 100 миллионов евро мэриям городов на восстановление зданий после погромов.
Двадцать седьмого июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделений полиции и других органов власти. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Более 850 стражей правопорядка получили ранения.
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