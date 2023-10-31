https://ria.ru/20231031/finlyandiya-1906414593.html
СМИ: американские солдаты смогут въезжать в Финляндию без паспортов
СМИ: американские солдаты смогут въезжать в Финляндию без паспортов - РИА Новости, 31.10.2023
СМИ: американские солдаты смогут въезжать в Финляндию без паспортов
Оборонное соглашение Финляндии и США Defence Cooperation Agreement (DCA), о заключении которого объявят в ближайшие дни, позволит американским солдатам въезжать РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:43
2023-10-31T13:43
2023-10-31T13:43
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 окт - РИА Новости. Оборонное соглашение Финляндии и США Defence Cooperation Agreement (DCA), о заключении которого объявят в ближайшие дни, позволит американским солдатам въезжать в Финляндию без документов, сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat. "Согласно соглашению, американские солдаты могут совершенно свободно прибывать и находиться в Финляндии. Например, им не нужен паспорт или виза. Сопровождающим гражданским служащим необходимы паспорт и военный билет", - говорится в сообщении. Издание уточняет, что переговоры о соглашении продолжаются утром во вторник, и оно может быть заключено уже сегодня. Также по данным издания, размещать американских военных вблизи границ Финляндии не планируется. Правительство Финляндии 29 сентября 2022 года сообщало о начале переговоров с США по оборонному сотрудничеству - Defence Cooperation Agreement (DCA), которые займут 1-2 года и определят статус американских войск, когда они действуют на территории Финляндии, охватят практические вопросы, такие как налогообложение, таможенные пошлины и другие.
https://ria.ru/20230713/baza-1884077242.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, сша
СМИ: американские солдаты смогут въезжать в Финляндию без паспортов
Helsingin Sanomat: солдаты США смогут въезжать в Финляндию без паспортов
ХЕЛЬСИНКИ, 31 окт - РИА Новости.
Оборонное соглашение Финляндии и США Defence Cooperation Agreement (DCA), о заключении которого объявят в ближайшие дни, позволит американским солдатам въезжать в Финляндию без документов, сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat
.
"Согласно соглашению, американские солдаты могут совершенно свободно прибывать и находиться в Финляндии. Например, им не нужен паспорт или виза. Сопровождающим гражданским служащим необходимы паспорт и военный билет", - говорится в сообщении. Издание уточняет, что переговоры о соглашении продолжаются утром во вторник, и оно может быть заключено уже сегодня.
Также по данным издания, размещать американских военных вблизи границ Финляндии не планируется.
Правительство Финляндии 29 сентября 2022 года сообщало о начале переговоров с США по оборонному сотрудничеству - Defence Cooperation Agreement (DCA), которые займут 1-2 года и определят статус американских войск, когда они действуют на территории Финляндии, охватят практические вопросы, такие как налогообложение, таможенные пошлины и другие.
Президент Финляндии ответил на вопрос о возможном размещении базы США