https://ria.ru/20231031/finlyandiya-1906414593.html

СМИ: американские солдаты смогут въезжать в Финляндию без паспортов

СМИ: американские солдаты смогут въезжать в Финляндию без паспортов - РИА Новости, 31.10.2023

СМИ: американские солдаты смогут въезжать в Финляндию без паспортов

Оборонное соглашение Финляндии и США Defence Cooperation Agreement (DCA), о заключении которого объявят в ближайшие дни, позволит американским солдатам въезжать РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:43

2023-10-31T13:43

2023-10-31T13:43

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ХЕЛЬСИНКИ, 31 окт - РИА Новости. Оборонное соглашение Финляндии и США Defence Cooperation Agreement (DCA), о заключении которого объявят в ближайшие дни, позволит американским солдатам въезжать в Финляндию без документов, сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat. "Согласно соглашению, американские солдаты могут совершенно свободно прибывать и находиться в Финляндии. Например, им не нужен паспорт или виза. Сопровождающим гражданским служащим необходимы паспорт и военный билет", - говорится в сообщении. Издание уточняет, что переговоры о соглашении продолжаются утром во вторник, и оно может быть заключено уже сегодня. Также по данным издания, размещать американских военных вблизи границ Финляндии не планируется. Правительство Финляндии 29 сентября 2022 года сообщало о начале переговоров с США по оборонному сотрудничеству - Defence Cooperation Agreement (DCA), которые займут 1-2 года и определят статус американских войск, когда они действуют на территории Финляндии, охватят практические вопросы, такие как налогообложение, таможенные пошлины и другие.

https://ria.ru/20230713/baza-1884077242.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, сша