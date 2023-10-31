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СМИ: американские солдаты смогут въезжать в Финляндию без паспортов - РИА Новости, 31.10.2023
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13:43 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/finlyandiya-1906414593.html
СМИ: американские солдаты смогут въезжать в Финляндию без паспортов
СМИ: американские солдаты смогут въезжать в Финляндию без паспортов - РИА Новости, 31.10.2023
СМИ: американские солдаты смогут въезжать в Финляндию без паспортов
Оборонное соглашение Финляндии и США Defence Cooperation Agreement (DCA), о заключении которого объявят в ближайшие дни, позволит американским солдатам въезжать РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:43
2023-10-31T13:43
в мире
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 окт - РИА Новости. Оборонное соглашение Финляндии и США Defence Cooperation Agreement (DCA), о заключении которого объявят в ближайшие дни, позволит американским солдатам въезжать в Финляндию без документов, сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat. "Согласно соглашению, американские солдаты могут совершенно свободно прибывать и находиться в Финляндии. Например, им не нужен паспорт или виза. Сопровождающим гражданским служащим необходимы паспорт и военный билет", - говорится в сообщении. Издание уточняет, что переговоры о соглашении продолжаются утром во вторник, и оно может быть заключено уже сегодня. Также по данным издания, размещать американских военных вблизи границ Финляндии не планируется. Правительство Финляндии 29 сентября 2022 года сообщало о начале переговоров с США по оборонному сотрудничеству - Defence Cooperation Agreement (DCA), которые займут 1-2 года и определят статус американских войск, когда они действуют на территории Финляндии, охватят практические вопросы, такие как налогообложение, таможенные пошлины и другие.
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в мире, финляндия, сша
В мире, Финляндия, США
СМИ: американские солдаты смогут въезжать в Финляндию без паспортов

Helsingin Sanomat: солдаты США смогут въезжать в Финляндию без паспортов

© iStock.com / Subodh AgnihotriВид на Хельсинки
Вид на Хельсинки - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© iStock.com / Subodh Agnihotri
Вид на Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 окт - РИА Новости. Оборонное соглашение Финляндии и США Defence Cooperation Agreement (DCA), о заключении которого объявят в ближайшие дни, позволит американским солдатам въезжать в Финляндию без документов, сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat.
"Согласно соглашению, американские солдаты могут совершенно свободно прибывать и находиться в Финляндии. Например, им не нужен паспорт или виза. Сопровождающим гражданским служащим необходимы паспорт и военный билет", - говорится в сообщении. Издание уточняет, что переговоры о соглашении продолжаются утром во вторник, и оно может быть заключено уже сегодня.
Также по данным издания, размещать американских военных вблизи границ Финляндии не планируется.
Правительство Финляндии 29 сентября 2022 года сообщало о начале переговоров с США по оборонному сотрудничеству - Defence Cooperation Agreement (DCA), которые займут 1-2 года и определят статус американских войск, когда они действуют на территории Финляндии, охватят практические вопросы, такие как налогообложение, таможенные пошлины и другие.
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