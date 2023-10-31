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Фестиваль-конкурс народной песни и музыки "Ой, мороз…" пройдет в Липецке - РИА Новости, 31.10.2023
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Липецкая область
 
12:09 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/festival-konkurs-1906383691.html
Фестиваль-конкурс народной песни и музыки "Ой, мороз…" пройдет в Липецке
Фестиваль-конкурс народной песни и музыки "Ой, мороз…" пройдет в Липецке - РИА Новости, 31.10.2023
Фестиваль-конкурс народной песни и музыки "Ой, мороз…" пройдет в Липецке
Межрегиональный фестиваль-конкурс народной песни и инструментальной музыки имени Марии и Александра Уваровых "Ой, мороз…" пройдет 17-18 ноября в Областном... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:09
2023-10-31T12:09
липецкая область
игорь артамонов
александр уваров
липецк
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ЛИПЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Межрегиональный фестиваль-конкурс народной песни и инструментальной музыки имени Марии и Александра Уваровых "Ой, мороз…" пройдет 17-18 ноября в Областном центре культуры, народного творчества и кино Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, участники фестиваля-конкурса смогут проявить себя в ансамблевом и сольном исполнительстве в двух возрастных категориях: молодежной (18-35 лет) и взрослой (36-65 лет). Лучшие конкурсные номера будут исполнены на гала-концерте. Артамонов отметил, что на открытии фестиваля выступит Воронежский государственный академический русский народный хор имени К. И. Массалитинова. Зрители услышат народные песни и музыку традиционных народных инструментов – балалайки, гармони, гуслей, свирели, жалейки, рожка, трещоток, ложек и многих других. "В Липецкой области бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культуре наших предков. Важно активнее привлекать к этим вопросам молодое поколение, ведь именно им в ближайшее время предстоит заниматься сохранением исторического наследия", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, александр уваров, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Александр Уваров, Липецк

Фестиваль-конкурс народной песни и музыки "Ой, мороз…" пройдет в Липецке

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиФестиваль-конкурс народной песни и музыки "Ой, мороз…" пройдет в Липецке
Фестиваль-конкурс народной песни и музыки Ой, мороз… пройдет в Липецке - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Межрегиональный фестиваль-конкурс народной песни и инструментальной музыки имени Марии и Александра Уваровых "Ой, мороз…" пройдет 17-18 ноября в Областном центре культуры, народного творчества и кино Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, участники фестиваля-конкурса смогут проявить себя в ансамблевом и сольном исполнительстве в двух возрастных категориях: молодежной (18-35 лет) и взрослой (36-65 лет). Лучшие конкурсные номера будут исполнены на гала-концерте.
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Артамонов отметил, что на открытии фестиваля выступит Воронежский государственный академический русский народный хор имени К. И. Массалитинова. Зрители услышат народные песни и музыку традиционных народных инструментов – балалайки, гармони, гуслей, свирели, жалейки, рожка, трещоток, ложек и многих других.
"В Липецкой области бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культуре наших предков. Важно активнее привлекать к этим вопросам молодое поколение, ведь именно им в ближайшее время предстоит заниматься сохранением исторического наследия", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновАлександр УваровЛипецк
 
 
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