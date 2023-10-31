https://ria.ru/20231031/fermery-1906482445.html

Молдавские фермеры потребовали встречи с премьером

Молдавские фермеры потребовали встречи с премьером - РИА Новости, 31.10.2023

Молдавские фермеры потребовали встречи с премьером

Молдавские аграрии требуют до конца недели встречи с премьером Дорином Речаном или грозят выйти на протесты, говорится в совместном заявлении Национальной... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:21

2023-10-31T17:21

2023-10-31T17:22

в мире

дорин речан

молдавия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588085576_0:90:1000:654_1920x0_80_0_0_f6b4dd276a98ef426f56a788c53f1c4d.jpg

КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Молдавские аграрии требуют до конца недели встречи с премьером Дорином Речаном или грозят выйти на протесты, говорится в совместном заявлении Национальной федерации фермеров и ассоциации "Сила фермеров". В Кишиневе 21 октября прошел Республиканский конгресс аграриев, на котором собрались более 600 фермеров, чтобы обсудить накопившиеся проблемы, связанные с проблемами погашения кредитов из-за неурожая и отсутствия поддержки со стороны властей. Исполнительный директор Национальной федерации фермеров Василий Мирзенко заявил, что аграрии настаивают на введении режима чрезвычайного положения в области сельского хозяйства из-за проблем с погашением кредитов. "Наши организации требуют срочной встречи до пятницы, 3 ноября, с премьер-министром Молдавии. В противном случае фермеры с ноября начнут массовые протесты с использованием агротехники", - говорится в пресс-релизе ассоциаций. Аграрии подчеркивают, что компетентные органы даже не пытаются вести диалог с представителями фермеров. При этом ситуация в аграрном секторе ухудшается с каждым днем. Давление кредиторов на фермеров существенно возрастает, у некоторых из них конфискуют технику и изымают земли. "Крупнейший транснациональный агрохолдинг страны интенсивно выкупает долги сельхозпроизводителей. При согласии властей процесс уничтожения микро-, мелких и средних фермерских хозяйств в сельской местности идет быстрыми темпами. Напряженность среди фермеров растет на фоне бездействия правительства", - отмечается в заявлении. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. После серии забастовок, в том числе с выводом сельхозтехники в Кишинев, правительство пообещало посодействовать в решении ряда проблем, фермеры объявили перерыв до 1 августа. Они вновь встречались с властями в конце августа, однако остались недовольны предложенными мерами помощи.

https://ria.ru/20231004/doverie-1900401304.html

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дорин речан, молдавия, экономика