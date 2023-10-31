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Глава ЕК заявила в Сербии о приоритетности расширения Евросоюза - РИА Новости, 31.10.2023
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18:11 31.10.2023 (обновлено: 18:12 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/evrosoyuz-1906499877.html
Глава ЕК заявила в Сербии о приоритетности расширения Евросоюза
Глава ЕК заявила в Сербии о приоритетности расширения Евросоюза - РИА Новости, 31.10.2023
Глава ЕК заявила в Сербии о приоритетности расширения Евросоюза
Расширение Евросоюза является приоритетом политики Брюсселя в условиях мировой турбулентности, заявила в Сербии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:11
2023-10-31T18:12
в мире
сербия
брюссель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
александр вучич
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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Расширение Евросоюза является приоритетом политики Брюсселя в условиях мировой турбулентности, заявила в Сербии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, совершающая поездку по государствам Западных Балкан. "Расширение является приоритетом для ЕС. Сейчас времена глобальной турбулентности, мы должны усиливать единство, безопасность нашего континента. Достигнуть этого можно с помощью расширения ЕС. Мы хотим, чтобы Сербия вступила в ЕС", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем. Она отметила, что Сербия значительно продвинулась на пути в ЕС, однако напомнила, что для дальнейшего движения необходимо сближение с Брюсселем в вопросах внешней политики. "Это предложение базируется на доверии, взаимности и партнерстве. Сербия уже является одним из самых продвинутых кандидатов на пути в ЕС благодаря достигнутому в прошлом значительному прогрессу. Мы хотим сделать новые шаги по сближению, в том числе во внешней политике, так как хотим опираться на Сербию как на надежного европейского партнера, разделяющего наши принципы и ценности", - сказала фон дер Ляйен. Ранее ЕС неоднократно призывал Сербию присоединиться к санкциям против России. По словам Вучича, главными препятствиями для вступления Сербии в ЕС являются отказ от введения санкций в отношении России и признания независимости Косово. Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, Черногория - с 2010 года, Северная Македония с 2005 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20231031/vuchich-1906480910.html
https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html
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в мире, сербия, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, александр вучич
В мире, Сербия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Александр Вучич
Глава ЕК заявила в Сербии о приоритетности расширения Евросоюза

Фон дер Ляйен: ЕС хочет, чтобы Сербия стала его участником

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Расширение Евросоюза является приоритетом политики Брюсселя в условиях мировой турбулентности, заявила в Сербии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, совершающая поездку по государствам Западных Балкан.
"Расширение является приоритетом для ЕС. Сейчас времена глобальной турбулентности, мы должны усиливать единство, безопасность нашего континента. Достигнуть этого можно с помощью расширения ЕС. Мы хотим, чтобы Сербия вступила в ЕС", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.
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Она отметила, что Сербия значительно продвинулась на пути в ЕС, однако напомнила, что для дальнейшего движения необходимо сближение с Брюсселем в вопросах внешней политики. "Это предложение базируется на доверии, взаимности и партнерстве. Сербия уже является одним из самых продвинутых кандидатов на пути в ЕС благодаря достигнутому в прошлом значительному прогрессу. Мы хотим сделать новые шаги по сближению, в том числе во внешней политике, так как хотим опираться на Сербию как на надежного европейского партнера, разделяющего наши принципы и ценности", - сказала фон дер Ляйен.
Ранее ЕС неоднократно призывал Сербию присоединиться к санкциям против России. По словам Вучича, главными препятствиями для вступления Сербии в ЕС являются отказ от введения санкций в отношении России и признания независимости Косово.
Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, Черногория - с 2010 года, Северная Македония с 2005 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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В миреСербияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияАлександр Вучич
 
 
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