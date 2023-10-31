https://ria.ru/20231031/erdogan-1906415953.html

Немецкий политик призвал отменить визит Эрдогана в ФРГ

Немецкий политик призвал отменить визит Эрдогана в ФРГ - РИА Новости, 31.10.2023

Немецкий политик призвал отменить визит Эрдогана в ФРГ

Немецкий оппозиционный политик призвал отменить визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию, который, по информации издания Bild, может... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:48

2023-10-31T13:48

2023-10-31T13:48

в мире

германия

турция

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Немецкий оппозиционный политик призвал отменить визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию, который, по информации издания Bild, может состояться в ноябре. Глава Молодежного союза при консервативном партийном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йоханнес Винкель, заявил, что Эрдоган "восхваляет террористов ХАМАС". "Эрдоган был и остается в первую очередь исламистом. Он годами разжигает ненависть к Израилю, в том числе и в Германии... Если у Германии есть еще хоть капля самоуважения, сейчас самое время отменить визит Эрдогана", - заявил Винкель в интервью изданию. В противном случае "хваленые национальные интересы", считает политик, превратятся в ничто не значащие слова. Канцлер ФРГ Олаф Шольц после победы Эрдогана на президентских выборах в Турции в мае 2023 года пригласил его посетить Германию, по информации газеты, на данный момент обсуждается визит в середине ноября (около 18 числа). Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на масштабном пропалестинском митинге в Стамбуле заявил, что Израиль обречен на одиночество на фоне голосования в ООН по резолюции о секторе Газа, и задался вопросом, хочет ли Запад войны "креста с полумесяцем", а также сообщил, что в Анкаре готовятся признать Израиль "военным преступником".

https://ria.ru/20231028/erdogan-1905892276.html

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германия

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в мире, германия, турция, реджеп тайип эрдоган