Немецкий политик призвал отменить визит Эрдогана в ФРГ
Винкель: если у ФРГ есть капля самоуважения, необходимо отменить визит Эрдогана
© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Немецкий оппозиционный политик призвал отменить визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию, который, по информации издания Bild, может состояться в ноябре.
Глава Молодежного союза при консервативном партийном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йоханнес Винкель, заявил, что Эрдоган "восхваляет террористов ХАМАС".
"Эрдоган был и остается в первую очередь исламистом. Он годами разжигает ненависть к Израилю, в том числе и в Германии... Если у Германии есть еще хоть капля самоуважения, сейчас самое время отменить визит Эрдогана", - заявил Винкель в интервью изданию.
В противном случае "хваленые национальные интересы", считает политик, превратятся в ничто не значащие слова.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц после победы Эрдогана на президентских выборах в Турции в мае 2023 года пригласил его посетить Германию, по информации газеты, на данный момент обсуждается визит в середине ноября (около 18 числа).
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на масштабном пропалестинском митинге в Стамбуле заявил, что Израиль обречен на одиночество на фоне голосования в ООН по резолюции о секторе Газа, и задался вопросом, хочет ли Запад войны "креста с полумесяцем", а также сообщил, что в Анкаре готовятся признать Израиль "военным преступником".