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Немецкий политик призвал отменить визит Эрдогана в ФРГ - РИА Новости, 31.10.2023
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13:48 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/erdogan-1906415953.html
Немецкий политик призвал отменить визит Эрдогана в ФРГ
Немецкий политик призвал отменить визит Эрдогана в ФРГ - РИА Новости, 31.10.2023
Немецкий политик призвал отменить визит Эрдогана в ФРГ
Немецкий оппозиционный политик призвал отменить визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию, который, по информации издания Bild, может... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:48
2023-10-31T13:48
в мире
германия
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Немецкий оппозиционный политик призвал отменить визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию, который, по информации издания Bild, может состояться в ноябре. Глава Молодежного союза при консервативном партийном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йоханнес Винкель, заявил, что Эрдоган "восхваляет террористов ХАМАС". "Эрдоган был и остается в первую очередь исламистом. Он годами разжигает ненависть к Израилю, в том числе и в Германии... Если у Германии есть еще хоть капля самоуважения, сейчас самое время отменить визит Эрдогана", - заявил Винкель в интервью изданию. В противном случае "хваленые национальные интересы", считает политик, превратятся в ничто не значащие слова. Канцлер ФРГ Олаф Шольц после победы Эрдогана на президентских выборах в Турции в мае 2023 года пригласил его посетить Германию, по информации газеты, на данный момент обсуждается визит в середине ноября (около 18 числа). Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на масштабном пропалестинском митинге в Стамбуле заявил, что Израиль обречен на одиночество на фоне голосования в ООН по резолюции о секторе Газа, и задался вопросом, хочет ли Запад войны "креста с полумесяцем", а также сообщил, что в Анкаре готовятся признать Израиль "военным преступником".
https://ria.ru/20231028/erdogan-1905892276.html
https://ria.ru/20231028/gaza-1905856005.html
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в мире, германия, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Германия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Немецкий политик призвал отменить визит Эрдогана в ФРГ

Винкель: если у ФРГ есть капля самоуважения, необходимо отменить визит Эрдогана

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Немецкий оппозиционный политик призвал отменить визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию, который, по информации издания Bild, может состояться в ноябре.
Глава Молодежного союза при консервативном партийном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йоханнес Винкель, заявил, что Эрдоган "восхваляет террористов ХАМАС".
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"Эрдоган был и остается в первую очередь исламистом. Он годами разжигает ненависть к Израилю, в том числе и в Германии... Если у Германии есть еще хоть капля самоуважения, сейчас самое время отменить визит Эрдогана", - заявил Винкель в интервью изданию.
В противном случае "хваленые национальные интересы", считает политик, превратятся в ничто не значащие слова.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц после победы Эрдогана на президентских выборах в Турции в мае 2023 года пригласил его посетить Германию, по информации газеты, на данный момент обсуждается визит в середине ноября (около 18 числа).
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на масштабном пропалестинском митинге в Стамбуле заявил, что Израиль обречен на одиночество на фоне голосования в ООН по резолюции о секторе Газа, и задался вопросом, хочет ли Запад войны "креста с полумесяцем", а также сообщил, что в Анкаре готовятся признать Израиль "военным преступником".
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