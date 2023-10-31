Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил правительству не сбавлять набранный темп в экономике - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/ekonomika-1906484820.html
Мишустин поручил правительству не сбавлять набранный темп в экономике
Мишустин поручил правительству не сбавлять набранный темп в экономике - РИА Новости, 31.10.2023
Мишустин поручил правительству не сбавлять набранный темп в экономике
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину не сбавлять набранный темп в экономической политике страны, отслеживать новые вызовы и риски и нивелировать... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:29
2023-10-31T17:29
экономика
михаил мишустин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906481349_0:218:2994:1902_1920x0_80_0_0_7b37162dce2c11127ef7b6ae39080216.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину не сбавлять набранный темп в экономической политике страны, отслеживать новые вызовы и риски и нивелировать их. "Важно внимательно следить не только за текущим состоянием конкретных отраслей и предприятий, но и за изменением внешних условий, вовремя отвечать на появляющиеся возможные новые вызовы, новые риски при их проявлении и нивелировать эти риски, чтобы они не сдерживали наше движение вперед", - сказал на на совещании по экономическим вопросам во вторник.
https://ria.ru/20231011/ekonomika-1902024255.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906481349_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_a4fc56604e2fb9cce2326e70b7a71921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин поручил правительству не сбавлять набранный темп в экономике

Мишустин поручил не сбавлять набранный темп в экономике и нивелировать риски

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по экономическим вопросам в Координационном центре правительства РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по экономическим вопросам в Координационном центре правительства РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по экономическим вопросам в Координационном центре правительства РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину не сбавлять набранный темп в экономической политике страны, отслеживать новые вызовы и риски и нивелировать их.
"Важно внимательно следить не только за текущим состоянием конкретных отраслей и предприятий, но и за изменением внешних условий, вовремя отвечать на появляющиеся возможные новые вызовы, новые риски при их проявлении и нивелировать эти риски, чтобы они не сдерживали наше движение вперед", - сказал на на совещании по экономическим вопросам во вторник.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Экономика России проходит структурную реформацию, заявил Путин
11 октября, 14:43
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала