https://ria.ru/20231031/ekonomika-1906484820.html

Мишустин поручил правительству не сбавлять набранный темп в экономике

Мишустин поручил правительству не сбавлять набранный темп в экономике - РИА Новости, 31.10.2023

Мишустин поручил правительству не сбавлять набранный темп в экономике

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину не сбавлять набранный темп в экономической политике страны, отслеживать новые вызовы и риски и нивелировать... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:29

2023-10-31T17:29

2023-10-31T17:29

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину не сбавлять набранный темп в экономической политике страны, отслеживать новые вызовы и риски и нивелировать их. "Важно внимательно следить не только за текущим состоянием конкретных отраслей и предприятий, но и за изменением внешних условий, вовремя отвечать на появляющиеся возможные новые вызовы, новые риски при их проявлении и нивелировать эти риски, чтобы они не сдерживали наше движение вперед", - сказал на на совещании по экономическим вопросам во вторник.

https://ria.ru/20231011/ekonomika-1902024255.html

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экономика, михаил мишустин, россия