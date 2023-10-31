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Российская экономика прошла период адаптации, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.10.2023
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17:05 31.10.2023 (обновлено: 17:15 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/ekonomika-1906477932.html
Российская экономика прошла период адаптации, заявил Мишустин
Российская экономика прошла период адаптации, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.10.2023
Российская экономика прошла период адаптации, заявил Мишустин
Период адаптации российской экономики в основном пройден, по итогам года ожидается рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:05
2023-10-31T17:15
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Период адаптации российской экономики в основном пройден, по итогам года ожидается рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам во вторник."Сегодня мы обсудим текущее положение дел и возможные риски, которые могут сдерживать социально-экономическое развитие. Период адаптации к внешним вызовам в основном пройден, по итогам текущего года мы ожидаем рост российской экономики", - сказал он.Однако, как отметил премьер, сохраняется спад в нефтегазовом секторе."Здесь требуется больше времени, чтобы переориентировать поставки и договориться с новыми покупателями, найти новые рынки сбыта", - добавил Мишустин.
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Российская экономика прошла период адаптации, заявил Мишустин

Мишустин ожидает рост российской экономики по итогам 2023 года

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Период адаптации российской экономики в основном пройден, по итогам года ожидается рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам во вторник.
«
"Сегодня мы обсудим текущее положение дел и возможные риски, которые могут сдерживать социально-экономическое развитие. Период адаптации к внешним вызовам в основном пройден, по итогам текущего года мы ожидаем рост российской экономики", - сказал он.
Однако, как отметил премьер, сохраняется спад в нефтегазовом секторе.
"Здесь требуется больше времени, чтобы переориентировать поставки и договориться с новыми покупателями, найти новые рынки сбыта", - добавил Мишустин.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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