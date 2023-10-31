https://ria.ru/20231031/ekonomika-1906477932.html

Российская экономика прошла период адаптации, заявил Мишустин

Российская экономика прошла период адаптации, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.10.2023

Российская экономика прошла период адаптации, заявил Мишустин

Период адаптации российской экономики в основном пройден, по итогам года ожидается рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:05

2023-10-31T17:05

2023-10-31T17:15

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Период адаптации российской экономики в основном пройден, по итогам года ожидается рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам во вторник."Сегодня мы обсудим текущее положение дел и возможные риски, которые могут сдерживать социально-экономическое развитие. Период адаптации к внешним вызовам в основном пройден, по итогам текущего года мы ожидаем рост российской экономики", - сказал он.Однако, как отметил премьер, сохраняется спад в нефтегазовом секторе."Здесь требуется больше времени, чтобы переориентировать поставки и договориться с новыми покупателями, найти новые рынки сбыта", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20231026/sanktsii-1905292099.html

россия

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экономика, михаил мишустин, россия