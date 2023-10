https://ria.ru/20231031/ekoaktivisty-1906537507.html

В Британии полиция выдвинула обвинения 31 экоактивисту после протестов

В Британии полиция выдвинула обвинения 31 экоактивисту после протестов

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Полиция Лондона выдвинула обвинения 31 активисту экологического движения Just Stop Oil, которые устроили накануне протест против добычи нефти и газа на площади около парламента Великобритании, сообщило во вторник само ведомство. Накануне полицейские задержали 65 человек в ходе протестной акции активистов Just Stop Oil около британского парламента. "Днём обвинения были выдвинуты 31 человеку, 14 остаются под стражей, в то время как ещё 17 были отпущены под залог", - говорится в заявлении правоохранителей, размещённом в соцсети X. В понедельник десятки человек, выступающих против новых проектов по добыче ископаемого топлива, приняли участие в демонстрации. Протестующие устроили "медленный марш", что привело к временному затруднению в движении транспорта в районе и к необходимости вмешательства правоохранителей. В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, а также неоднократно обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.

