https://ria.ru/20231031/dtp-1906438678.html

В Москве столкнулись внедорожник и Maybach

В Москве столкнулись внедорожник и Maybach - РИА Новости, 31.10.2023

В Москве столкнулись внедорожник и Maybach

Движение транспорта затруднено на Садовом кольце из-за ДТП с участием внедорожника и Maybach, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:53

2023-10-31T14:53

2023-10-31T16:16

происшествия

москва

bmw ag

авто

bmw 1

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906442181_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_5096fcfd433bd8513ec75a61e5f08993.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Движение транспорта затруднено на Садовом кольце из-за ДТП с участием внедорожника и Maybach, передает корреспондент РИА Новости. В районе поворота на Комсомольский проспект столкнулись Maybach и внедорожник BMW, перегородив две крайние правые полосы по Зубовскому бульвару. Движение затруднено."По предварительным данным, в 13.45 произошло ДТП с участием двух транспортных средств, несовершеннолетний 2016 года рождения направлен в медучреждение для осмотра", - рассказали в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

https://ria.ru/20231031/delo-1906321339.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, bmw ag, авто, bmw 1