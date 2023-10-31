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В Москве столкнулись внедорожник и Maybach - РИА Новости, 31.10.2023
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14:53 31.10.2023 (обновлено: 16:16 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/dtp-1906438678.html
В Москве столкнулись внедорожник и Maybach
В Москве столкнулись внедорожник и Maybach - РИА Новости, 31.10.2023
В Москве столкнулись внедорожник и Maybach
Движение транспорта затруднено на Садовом кольце из-за ДТП с участием внедорожника и Maybach, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:53
2023-10-31T16:16
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Движение транспорта затруднено на Садовом кольце из-за ДТП с участием внедорожника и Maybach, передает корреспондент РИА Новости. В районе поворота на Комсомольский проспект столкнулись Maybach и внедорожник BMW, перегородив две крайние правые полосы по Зубовскому бульвару. Движение затруднено."По предварительным данным, в 13.45 произошло ДТП с участием двух транспортных средств, несовершеннолетний 2016 года рождения направлен в медучреждение для осмотра", - рассказали в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
https://ria.ru/20231031/delo-1906321339.html
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происшествия, москва, bmw ag, авто, bmw 1
Происшествия, Москва, BMW AG, Авто, BMW 1
В Москве столкнулись внедорожник и Maybach

В Москве столкнулись внедорожник BMW и Maybach

© РИА НовостиДТП на Садовом кольце
ДТП на Садовом кольце
© РИА Новости
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Движение транспорта затруднено на Садовом кольце из-за ДТП с участием внедорожника и Maybach, передает корреспондент РИА Новости.
В районе поворота на Комсомольский проспект столкнулись Maybach и внедорожник BMW, перегородив две крайние правые полосы по Зубовскому бульвару.
Движение затруднено.
"По предварительным данным, в 13.45 произошло ДТП с участием двух транспортных средств, несовершеннолетний 2016 года рождения направлен в медучреждение для осмотра", - рассказали в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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