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В Омске столкнулись два автобуса, несколько человек пострадали - РИА Новости, 31.10.2023
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13:04 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/dtp-1906400910.html
В Омске столкнулись два автобуса, несколько человек пострадали
В Омске столкнулись два автобуса, несколько человек пострадали - РИА Новости, 31.10.2023
В Омске столкнулись два автобуса, несколько человек пострадали
После столкновения двух автобусов в Омске за медицинской помощью обратились семь человек, сообщает областная полиция в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:04
2023-10-31T13:04
происшествия
омск
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ОМСК, 31 окт - РИА Новости. После столкновения двух автобусов в Омске за медицинской помощью обратились семь человек, сообщает областная полиция в Telegram-канале. Столкновение двух пассажирских автобусов произошло ранним утром в понедельник в районе дома №7 по проспекту Карла Маркса. Водитель "ПАЗа" не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди автобус. Оба автобуса следовали по маршруту №323. "В результате ДТП за медицинской помощью обратились семь пассажиров: женщины 2001, 1995, 1978 и мужчина 1999 годов рождения госпитализированы; мужчина 2000 и женщины 1997 и 1981 годов рождения осмотрены медиками и отпущены", - уточняется в релизе. Обстоятельства и причины аварии будут выясняться в ходе проверки.
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
В Омске столкнулись два автобуса, несколько человек пострадали

Семь человек пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов в Омске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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ОМСК, 31 окт - РИА Новости. После столкновения двух автобусов в Омске за медицинской помощью обратились семь человек, сообщает областная полиция в Telegram-канале.
Столкновение двух пассажирских автобусов произошло ранним утром в понедельник в районе дома №7 по проспекту Карла Маркса. Водитель "ПАЗа" не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди автобус. Оба автобуса следовали по маршруту №323.
"В результате ДТП за медицинской помощью обратились семь пассажиров: женщины 2001, 1995, 1978 и мужчина 1999 годов рождения госпитализированы; мужчина 2000 и женщины 1997 и 1981 годов рождения осмотрены медиками и отпущены", - уточняется в релизе.
Обстоятельства и причины аварии будут выясняться в ходе проверки.
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