https://ria.ru/20231031/dtp-1906400910.html

В Омске столкнулись два автобуса, несколько человек пострадали

В Омске столкнулись два автобуса, несколько человек пострадали - РИА Новости, 31.10.2023

В Омске столкнулись два автобуса, несколько человек пострадали

После столкновения двух автобусов в Омске за медицинской помощью обратились семь человек, сообщает областная полиция в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:04

2023-10-31T13:04

2023-10-31T13:04

происшествия

омск

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ОМСК, 31 окт - РИА Новости. После столкновения двух автобусов в Омске за медицинской помощью обратились семь человек, сообщает областная полиция в Telegram-канале. Столкновение двух пассажирских автобусов произошло ранним утром в понедельник в районе дома №7 по проспекту Карла Маркса. Водитель "ПАЗа" не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди автобус. Оба автобуса следовали по маршруту №323. "В результате ДТП за медицинской помощью обратились семь пассажиров: женщины 2001, 1995, 1978 и мужчина 1999 годов рождения госпитализированы; мужчина 2000 и женщины 1997 и 1981 годов рождения осмотрены медиками и отпущены", - уточняется в релизе. Обстоятельства и причины аварии будут выясняться в ходе проверки.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

омск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск