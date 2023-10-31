https://ria.ru/20231031/dtp-1906400910.html
В Омске столкнулись два автобуса, несколько человек пострадали
В Омске столкнулись два автобуса, несколько человек пострадали - РИА Новости, 31.10.2023
В Омске столкнулись два автобуса, несколько человек пострадали
После столкновения двух автобусов в Омске за медицинской помощью обратились семь человек, сообщает областная полиция в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:04
2023-10-31T13:04
2023-10-31T13:04
происшествия
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
ОМСК, 31 окт - РИА Новости. После столкновения двух автобусов в Омске за медицинской помощью обратились семь человек, сообщает областная полиция в Telegram-канале. Столкновение двух пассажирских автобусов произошло ранним утром в понедельник в районе дома №7 по проспекту Карла Маркса. Водитель "ПАЗа" не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди автобус. Оба автобуса следовали по маршруту №323. "В результате ДТП за медицинской помощью обратились семь пассажиров: женщины 2001, 1995, 1978 и мужчина 1999 годов рождения госпитализированы; мужчина 2000 и женщины 1997 и 1981 годов рождения осмотрены медиками и отпущены", - уточняется в релизе. Обстоятельства и причины аварии будут выясняться в ходе проверки.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
В Омске столкнулись два автобуса, несколько человек пострадали
Семь человек пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов в Омске
ОМСК, 31 окт - РИА Новости.
После столкновения двух автобусов в Омске за медицинской помощью обратились семь человек, сообщает областная полиция в Telegram-канале
.
Столкновение двух пассажирских автобусов произошло ранним утром в понедельник в районе дома №7 по проспекту Карла Маркса. Водитель "ПАЗа" не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди автобус. Оба автобуса следовали по маршруту №323.
"В результате ДТП за медицинской помощью обратились семь пассажиров: женщины 2001, 1995, 1978 и мужчина 1999 годов рождения госпитализированы; мужчина 2000 и женщины 1997 и 1981 годов рождения осмотрены медиками и отпущены", - уточняется в релизе.
Обстоятельства и причины аварии будут выясняться в ходе проверки.
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году