https://ria.ru/20231031/dtp-1906335253.html
В Бурятии минивэн столкнулся с грузовиком, два человека погибли
В Бурятии минивэн столкнулся с грузовиком, два человека погибли - РИА Новости, 31.10.2023
В Бурятии минивэн столкнулся с грузовиком, два человека погибли
Девушка 2000 года рождения и пятилетний ребенок погибли в ДТП с участием Honda Stepwagon и КамАЗа на региональной дороге в Бурятии, сообщила во вторник... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T08:24
2023-10-31T08:24
2023-10-31T08:24
происшествия
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
УЛАН-УДЭ, 31 окт – РИА Новости. Девушка 2000 года рождения и пятилетний ребенок погибли в ДТП с участием Honda Stepwagon и КамАЗа на региональной дороге в Бурятии, сообщила во вторник журналистам пресс-служба республиканского ГИБДД. По данным пресс-службы, ДТП произошло в понедельник в 15.58 (10.58 мск) недалеко от села Катково. 56-летняя водитель Honda Stepwagon, следуя по автодороге "Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан", не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, в результате чего совершила боковое столкновение с КамАЗом под управлением мужчины 1964 года рождения. "В результате ДТП в автомашине марки Honda Stepwagon пострадали: пассажирка 1981 года рождения, водитель госпитализированы в медицинское учреждение. Пассажир (девушка) 2000 года рождения и несовершеннолетний пассажир - мальчик 2018 года рождения скончались на месте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
республика бурятия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
В Бурятии минивэн столкнулся с грузовиком, два человека погибли
Девушка и ребенок погибли при столкновении минивэна с КамАЗом в Бурятии
УЛАН-УДЭ, 31 окт – РИА Новости. Девушка 2000 года рождения и пятилетний ребенок погибли в ДТП с участием Honda Stepwagon и КамАЗа на региональной дороге в Бурятии, сообщила во вторник журналистам пресс-служба республиканского ГИБДД.
По данным пресс-службы, ДТП произошло в понедельник в 15.58 (10.58 мск) недалеко от села Катково. 56-летняя водитель Honda Stepwagon, следуя по автодороге "Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан", не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, в результате чего совершила боковое столкновение с КамАЗом под управлением мужчины 1964 года рождения.
"В результате ДТП в автомашине марки Honda Stepwagon пострадали: пассажирка 1981 года рождения, водитель госпитализированы в медицинское учреждение. Пассажир (девушка) 2000 года рождения и несовершеннолетний пассажир - мальчик 2018 года рождения скончались на месте", - говорится в сообщении.
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