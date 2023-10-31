https://ria.ru/20231031/dtp-1906335253.html

В Бурятии минивэн столкнулся с грузовиком, два человека погибли

В Бурятии минивэн столкнулся с грузовиком, два человека погибли - РИА Новости, 31.10.2023

В Бурятии минивэн столкнулся с грузовиком, два человека погибли

Девушка 2000 года рождения и пятилетний ребенок погибли в ДТП с участием Honda Stepwagon и КамАЗа на региональной дороге в Бурятии, сообщила во вторник... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T08:24

2023-10-31T08:24

2023-10-31T08:24

происшествия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 31 окт – РИА Новости. Девушка 2000 года рождения и пятилетний ребенок погибли в ДТП с участием Honda Stepwagon и КамАЗа на региональной дороге в Бурятии, сообщила во вторник журналистам пресс-служба республиканского ГИБДД. По данным пресс-службы, ДТП произошло в понедельник в 15.58 (10.58 мск) недалеко от села Катково. 56-летняя водитель Honda Stepwagon, следуя по автодороге "Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан", не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, в результате чего совершила боковое столкновение с КамАЗом под управлением мужчины 1964 года рождения. "В результате ДТП в автомашине марки Honda Stepwagon пострадали: пассажирка 1981 года рождения, водитель госпитализированы в медицинское учреждение. Пассажир (девушка) 2000 года рождения и несовершеннолетний пассажир - мальчик 2018 года рождения скончались на месте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

республика бурятия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика бурятия