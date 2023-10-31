https://ria.ru/20231031/drony-1906534256.html
В ГУР едва не назвали турецкие дроны Bayraktar TB2 бесполезными
В ГУР едва не назвали турецкие дроны Bayraktar TB2 бесполезными - РИА Новости, 31.10.2023
В ГУР едва не назвали турецкие дроны Bayraktar TB2 бесполезными
Офицер Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Владимир Валюх чуть не назвал бесполезными турецкие дроны Bayraktar TB2, сообщает издание РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:16
2023-10-31T20:16
2023-10-31T20:16
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Офицер Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Владимир Валюх чуть не назвал бесполезными турецкие дроны Bayraktar TB2, сообщает издание Defense News. "Что касается TB2, я не хочу использовать слово "бесполезный", но сложно найти ситуации для их использования", - приводит издание слова Валюха, которые он ранее произнес на мероприятии в Чехии. Военный уточнил Defense News, что эти дроны еще применяются, но в начале конфликта в 2022 году они чаще использовались и наносили удары. Однако из-за укрепления российской обороны их применение оказывается ограниченным. Например, последний полет TB2, который наблюдал Валюх, продлился примерно полчаса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906288185.html
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украина, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, Россия
В ГУР едва не назвали турецкие дроны Bayraktar TB2 бесполезными
Офицер ГУР: сложно найти ситуации для использования дронов Bayraktar TB2