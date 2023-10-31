https://ria.ru/20231031/dom-1906337852.html
Армия Израиля разрушила дом замглавы политбюро ХАМАС, сообщили СМИ
Армия Израиля разрушила дом замглавы политбюро ХАМАС, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2023
Армия Израиля разрушила дом замглавы политбюро ХАМАС, сообщили СМИ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушила на Западном берегу дом замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:01
2023-10-31T09:01
2023-10-31T09:02
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
западный берег реки иордан
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушила на Западном берегу дом замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури, сообщает газета Haaretz. "Во вторник утром ЦАХАЛ разрушил дом высокопоставленного члена ХАМАС Салеха аль-Арури на Западном берегу. Здание в Аруре (близ Рамаллы) пустовало уже несколько лет", - сообщает газета. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, западный берег реки иордан
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Западный берег реки Иордан
Армия Израиля разрушила дом замглавы политбюро ХАМАС, сообщили СМИ
Haaretz: ЦАХАЛ разрушил дом замглавы политбюро ХАМАС аль-Арури близ Рамаллы
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушила на Западном берегу дом замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури, сообщает газета Haaretz
.
"Во вторник утром ЦАХАЛ разрушил дом высокопоставленного члена ХАМАС Салеха аль-Арури на Западном берегу. Здание в Аруре (близ Рамаллы
) пустовало уже несколько лет", - сообщает газета.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.