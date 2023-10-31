https://ria.ru/20231031/dnr-1906536105.html

В ДНР с 2014 года погибли более девяти тысяч жителей, заявил Небензя

В ДНР с 2014 года погибли более девяти тысяч жителей, заявил Небензя - РИА Новости, 31.10.2023

В ДНР с 2014 года погибли более девяти тысяч жителей, заявил Небензя

На территории ДНР с мая 2014 года по сентябрь 2023 года погибли свыше 9 тысяч мирных граждан, ранены более 13 тысяч, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T20:30

2023-10-31T20:30

2023-10-31T20:30

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ООН, 31 окт - РИА Новости. На территории ДНР с мая 2014 года по сентябрь 2023 года погибли свыше 9 тысяч мирных граждан, ранены более 13 тысяч, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. Постпред назвал наглой ложью заявления западных представителей в Совбезе о якобы неизбирательных ударах российской армии, изнасилованиях, похищениях на Украине. При этом он указал, что сведения о жертвах и разрушениях на территории Донбасса и Приазовья западными дипломатами сознательно замалчиваются. "А ведь с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года только территория ДНР подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25000 раз. На территории республики за это время погибли 4712 мирных жителей, в том числе 139 детей. 5289 человек, включая 356 детей получили ранения. Зарегистрированы 136 случаев подрывов гражданских лиц, в том числе 11 детей на противопехотных минах "Лепесток". Трое пострадавших в последствии скончались", - сказал Небензя. "Всего за период с мая 2014 по сентября 2023 года только в ДНР погибло свыше 9000 мирных жителей, из них 230 детей. Было ранено более 13000 человек, в том числе 825 детей. Точные данные о жертвах и разрушениях в новых российских регионах еще обобщаются, ведь ВСУ обстреливают их почти ежедневно", - указал он. Как указал постпред, замалчивается также тот факт, что киевские военные с начала конфликта в Донбассе в 2014 году проводят целенаправленные атаки именно на критическую гражданскую инфраструктуру, в первую очередь на объекты водо- и теплоснабжения. "Кроме того уничтожению подвергались и подвергаются медицинские и образовательные учреждения. За 8 лет в республиках Донбасса разрушено и повреждено не менее 50000 объектов гражданской инфраструктуры. С февраля 2022 года разрушено и повреждено более 16000 жилых домостроений и почти 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 700 образовательных и свыше 180 медицинских учреждений. 1100 объектов электро, водо, тепло и газоснабжения. Однако никто из наших западных коллег за последние годы не сказал об этом ни слова", - подчеркнул постпред. Как заявил Небензя, эти цифры не попадают и в обзоры ООН. "Опасаясь гнева Вашингтона, Лондона и Брюсселя, ООН стыдливо молчит, ведь ничто не должно ставить под сомнение оправданность поставок западного оружия режиму в Киеве", - указал он.

https://ria.ru/20231030/dnr-1906181182.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, василий небензя, оон, вооруженные силы украины