https://ria.ru/20231031/diplomatiya-1906552211.html

Ближневосточный конфликт является итогом дипломатии США, считает эксперт

Ближневосточный конфликт является итогом дипломатии США, считает эксперт - РИА Новости, 31.10.2023

Ближневосточный конфликт является итогом дипломатии США, считает эксперт

Напряженная ситуация на Ближнем Востоке является результатом неудачной дипломатии США, осуществляемой ими в регионе на протяжении многих лет, считает... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T22:18

2023-10-31T22:18

2023-10-31T22:18

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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке является результатом неудачной дипломатии США, осуществляемой ими в регионе на протяжении многих лет, считает французский автор и политический аналитик Никола Миркович. "Дипломатический послужной список США катастрофичен... Нынешний хаос является скорее результатом противоречивых действий и неудачной дипломатии (США - ред.) и свидетельствует о лихорадочном характере их инициатив на Ближнем Востоке", - заявил он РИА Новости. По словам эксперта, после окончания Второй мировой войны США активно присутствовали в регионе Ближнего Востока, где они "посеяли огонь". Вашингтон разрушил Ирак и Ливию и превратил их в "пороховую бочку", а последующий вывод американских войск из Афганистана еще сильнее осложнил и так напряженную ситуацию в регионе, считает аналитик. Миркович указал на то, что после этого американские власти сконцентрировались на заключении под их покровительством соглашений Авраама, что привело к тому, что палестинский вопрос отошёл на второй план. Теперь же достичь мира будет ещё сложнее, чем десятилетия назад, а приверженность принципу двух государств стала еще более отдалённой перспективой, полагает эксперт. По его мнению, на фоне неоднократных провалов дипломатии США в мире наблюдается "закат американской гегемонии". Все больше стран занимают позицию, отличную от позиции Вашингтона, несмотря на попытки США замедлить формирование многополярного мира. В частности, только 16% мирового населения поддерживают введенные Западом санкции против России, отметил эксперт. Прочность альянсов под эгидой США ослабевает, и такая тенденция будет только продолжаться, поскольку все больше стран будут "переходить Рубикон и бунтовать против Вашингтона", считает Миркович. Нейтральные страны уже ищут мирную альтернативу американскому господству, и президент России Владимир Путин правильно продвигает российскую дипломатию в этом направлении. По словам аналитика, представленные Москвой предложения по ближневосточному урегулированию "полны здравого смысла", однако в условиях украинского конфликта лучше, чтобы с российскими предложениями выступила "нейтральная и дружественная страна на Юге", например, Бразилия. Это необходимо, для того чтобы Москву не обвинили в попытках заменить американскую гегемонию своей, пояснил эксперт. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, сша, россия, владимир путин, хамас, оон