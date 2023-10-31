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На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели ребенка в ДТП
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели ребенка в ДТП - РИА Новости, 31.10.2023
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели ребенка в ДТП
Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика в ДТП, произошедшем в селе Мильково Мильковского района, сообщила... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T02:49
2023-10-31T02:49
2023-10-31T02:49
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт – РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика в ДТП, произошедшем в селе Мильково Мильковского района, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Сообщается, что 62-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser "совершил наезд на семилетнего ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу". "Ребенок был госпитализирован, но впоследствии скончался в больнице", - говорится в сообщении. Уточняется, что водитель был трезв и сообщил следователям, что не заметил мальчика. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
https://ria.ru/20231030/avariya-1906307986.html
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происшествия, авто, камчатка, мильковский район, россия
Происшествия, Авто, Камчатка, Мильковский район, Россия
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели ребенка в ДТП
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели семилетнего ребенка в ДТП
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт – РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика в ДТП, произошедшем в селе Мильково Мильковского района, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Сообщается, что 62-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser "совершил наезд на семилетнего ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу".
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"Ребенок был госпитализирован, но впоследствии скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель был трезв и сообщил следователям, что не заметил мальчика. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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