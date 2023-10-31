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ГД поддержала идею расследовать вмешательство Запада в события в Дагестане - РИА Новости, 31.10.2023
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13:46 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/dagestan-1906415031.html
ГД поддержала идею расследовать вмешательство Запада в события в Дагестане
ГД поддержала идею расследовать вмешательство Запада в события в Дагестане - РИА Новости, 31.10.2023
ГД поддержала идею расследовать вмешательство Запада в события в Дагестане
Спикер ГД Вячеслав Володин поддержал предложение депутата ГД Султана Хамзаева о расследовании факта вмешательства западных и украинских спецслужб во внутренние... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:46
2023-10-31T13:46
происшествия
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин поддержал предложение депутата ГД Султана Хамзаева о расследовании факта вмешательства западных и украинских спецслужб во внутренние дела России после событий в Махачкале, Хамзаев подготовит протокольное поручение профильным комитетам, сообщил депутат РИА Новости. "Государственная Дума расследует факт вмешательства западных и украинских спецслужб во внутренние дела России, а также попытку разжигания антисемитизма на Северном Кавказе. С таким предложением обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Предложение поддержано, готовлю протокольное поручение профильным комитетам", - заявил Хамзаев РИА Новости. В Махачкале 29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.
махачкала
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
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Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами
Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами
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происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, видео
Происшествия, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
ГД поддержала идею расследовать вмешательство Запада в события в Дагестане
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин поддержал предложение депутата ГД Султана Хамзаева о расследовании факта вмешательства западных и украинских спецслужб во внутренние дела России после событий в Махачкале, Хамзаев подготовит протокольное поручение профильным комитетам, сообщил депутат РИА Новости.
2023-10-31T13:46
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ГД поддержала идею расследовать вмешательство Запада в события в Дагестане

ГД поддержала идею Хамзаева расследовать роль Запада в беспорядках в Махачкале

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин поддержал предложение депутата ГД Султана Хамзаева о расследовании факта вмешательства западных и украинских спецслужб во внутренние дела России после событий в Махачкале, Хамзаев подготовит протокольное поручение профильным комитетам, сообщил депутат РИА Новости.
"Государственная Дума расследует факт вмешательства западных и украинских спецслужб во внутренние дела России, а также попытку разжигания антисемитизма на Северном Кавказе. С таким предложением обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Предложение поддержано, готовлю протокольное поручение профильным комитетам", - заявил Хамзаев РИА Новости.
В Махачкале 29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.
 
ПроисшествияМахачкалаБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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