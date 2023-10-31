https://ria.ru/20231031/dagestan-1906415031.html

ГД поддержала идею расследовать вмешательство Запада в события в Дагестане

ГД поддержала идею расследовать вмешательство Запада в события в Дагестане - РИА Новости, 31.10.2023

ГД поддержала идею расследовать вмешательство Запада в события в Дагестане

Спикер ГД Вячеслав Володин поддержал предложение депутата ГД Султана Хамзаева о расследовании факта вмешательства западных и украинских спецслужб во внутренние... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:46

2023-10-31T13:46

2023-10-31T13:46

происшествия

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин поддержал предложение депутата ГД Султана Хамзаева о расследовании факта вмешательства западных и украинских спецслужб во внутренние дела России после событий в Махачкале, Хамзаев подготовит протокольное поручение профильным комитетам, сообщил депутат РИА Новости. "Государственная Дума расследует факт вмешательства западных и украинских спецслужб во внутренние дела России, а также попытку разжигания антисемитизма на Северном Кавказе. С таким предложением обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Предложение поддержано, готовлю протокольное поручение профильным комитетам", - заявил Хамзаев РИА Новости. В Махачкале 29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.

махачкала

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами 2023-10-31T13:46 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, видео