https://ria.ru/20231031/dagestan-1906357416.html
Меликов пообещал жестоко пресекать попытки ущемлять права горских евреев
Меликов пообещал жестоко пресекать попытки ущемлять права горских евреев - РИА Новости, 31.10.2023
Меликов пообещал жестоко пресекать попытки ущемлять права горских евреев
Любые попытки ущемлять права горских евреев – одного из коренных народов Дагестана – будут жестоко пресекаться, заявил глава региона Сергей Меликов в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:35
2023-10-31T10:35
2023-10-31T10:35
махачкала
израиль
сергей меликов
беспорядки в аэропорту махачкалы
общество
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МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Любые попытки ущемлять права горских евреев – одного из коренных народов Дагестана – будут жестоко пресекаться, заявил глава региона Сергей Меликов в видеообращении к жителям республики по следам массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту. "На вражеских ресурсах в эти дни распространялись воинственные призывы в отношении одного из наших коренных народов – горских евреев, которые живут в Дагестане уже много веков. Это такие же дагестанцы, как мы с вами… Ущемлять права своих земляков мы никому не позволим. Любые подобные попытки будут жестоко пресекаться", – сказал Меликов. Он отметил, что горские евреи "внесли неоценимый вклад" в культуру и историю Дагестана. Представителями этого народа были известные композиторы, поэты, деятели искусств: Хизгил Авшалумов, Сергей Изгияев, Шалуми Матаев, Танхо Израилов. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906292782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, израиль, сергей меликов, беспорядки в аэропорту махачкалы, общество
Махачкала, Израиль, Сергей Меликов, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Общество
Меликов пообещал жестоко пресекать попытки ущемлять права горских евреев
Меликов: любые попытки ущемлять права горских евреев будут жестоко пресекать