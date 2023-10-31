https://ria.ru/20231031/covid-19-1906366511.html
В России выросла заболеваемость COVID-19
В России выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2023
В России выросла заболеваемость COVID-19
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 30,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:06
2023-10-31T11:06
2023-10-31T11:06
общество
россия
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830462515_0:507:2738:2047_1920x0_80_0_0_f773e058923f99d49d1713f70f675a5d.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 30,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,32 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 72 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3781 человек с коронавирусом, что на 19,2% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 субъектах России, в том числе в 28 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 20 754 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 32% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умер 61 человек, уточнили в оперштабе.
https://ria.ru/20231023/gintsburg-1904686770.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830462515_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_6975a1002c2ece828879e2e23323d92d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России выросла заболеваемость COVID-19
В России заболеваемость COVID-19 за неделю увеличилась на 30,1 процентов
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 30,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,32 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 72 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3781 человек с коронавирусом, что на 19,2% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 субъектах России, в том числе в 28 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за неделю 20 754 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 32% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умер 61 человек, уточнили в оперштабе.
Гинцбург анонсировал исследования обновленного "Спутника" с участием детей