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В России выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2023
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11:06 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/covid-19-1906366511.html
В России выросла заболеваемость COVID-19
В России выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2023
В России выросла заболеваемость COVID-19
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 30,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:06
2023-10-31T11:06
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 30,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,32 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 72 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3781 человек с коронавирусом, что на 19,2% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 субъектах России, в том числе в 28 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 20 754 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 32% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умер 61 человек, уточнили в оперштабе.
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общество, россия, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России выросла заболеваемость COVID-19

В России заболеваемость COVID-19 за неделю увеличилась на 30,1 процентов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМедицинские работники в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова
Медицинские работники в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Медицинские работники в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 30,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,32 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 72 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3781 человек с коронавирусом, что на 19,2% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 субъектах России, в том числе в 28 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за неделю 20 754 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 32% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умер 61 человек, уточнили в оперштабе.
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