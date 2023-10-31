https://ria.ru/20231031/britaniya-1906452166.html

В Англии мужчина выпустил в кафе мышей, покрашенных в цвета флага Палестины

В Англии мужчина выпустил в кафе мышей, покрашенных в цвета флага Палестины - РИА Новости, 31.10.2023

В Англии мужчина выпустил в кафе мышей, покрашенных в цвета флага Палестины

Сторонник Палестины выпустил в ресторане быстрого питания Макдональдс в английском Бирмингеме десятки мышей, покрашенных в цвета палестинского флага, сообщила... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:23

2023-10-31T15:23

2023-10-31T15:23

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Сторонник Палестины выпустил в ресторане быстрого питания Макдональдс в английском Бирмингеме десятки мышей, покрашенных в цвета палестинского флага, сообщила во вторник газета Evening Standard. "Активист выпустил живых мышей, покрашенных в цвета палестинского флага, в одном из филиалов Макдональдса в Бирмингеме", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что инцидент произошел в понедельник вечером. Соответствующее видео было размещено в соцсети TikTok, однако во вторник аккаунт, где первоначально опубликовали ролик, был удален, пишет газета. На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как неизвестный мужчина достаёт из багажника машины большую картонную коробку с разукрашенными мышами и направляется к местному Макдональдсу, в этот момент становится заметно, что у него на голове надета бандана с палестинским флагом. Зайдя в ресторан, он выпускает на пол мышей, после чего, скандируя призывы к освобождению Палестины, выходит из заведения. В конце видео появляется призыв к бойкоту ряда брендов, таких как Макдональдс, Старбакс и Дисней, которые якобы оказывают поддержку армии Израиля. Как сообщает Evening Standard, такая акция протеста связана с решением Макдональдс предоставить израильским военным тысячи бесплатных обедов. Позднее 15 октября сеть ресторанов вновь сообщила о намерении пожертвовать продовольствие "всем тем, кто задействован в обороне государства, больниц и прилежащих районов", пишет издание. Представитель Макдональдс заявил позднее радиостанции LBC, что ресторан прошел полную санитарную обработку, а компания по борьбе с вредителями проведёт проверку заведения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231031/zaderzhanie-1906425256.html

https://ria.ru/20231031/parizh-1906407903.html

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в мире, израиль, хамас, палестина, англия, оон