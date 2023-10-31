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МККК рассказал об обстановке в больницах на севере Газы - РИА Новости, 31.10.2023
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18:08 31.10.2023 (обновлено: 18:17 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/bolnitsa-1906498702.html
МККК рассказал об обстановке в больницах на севере Газы
МККК рассказал об обстановке в больницах на севере Газы - РИА Новости, 31.10.2023
МККК рассказал об обстановке в больницах на севере Газы
Международный Комитет Красного Креста (МККК) получил доступ в больницы на севере сектора Газа, ситуация там очень сложная, а медицинский персонал задыхается от... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:08
2023-10-31T18:17
международный комитет красного креста (мккк)
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904858369_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff4e15244ebce2bf8ba15681f8596571.jpg
ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) получил доступ в больницы на севере сектора Газа, ситуация там очень сложная, а медицинский персонал задыхается от нагрузки, заявила РИА Новости представитель организации Алена Синенко."Наши команды в Газе посетили больницы в северной зоне. Потребности огромны; персонал задыхается, а запасы почти на исходе. Эти больницы переполнены людьми, ищущими безопасности. Люди спят на лестничных клетках больниц. Тысячам людей некуда идти, и они ищут убежища в больницах. Наши команды почувствовали, как стены зданий дрожат от взрывов, и люди переживают это изо дня в день", - сказала она.
https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html
РИА Новости
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международный комитет красного креста (мккк), в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Международный комитет Красного Креста (МККК), В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МККК рассказал об обстановке в больницах на севере Газы

МККК: люди заполнили больницы на севере Газы в поисках безопасности

© AP Photo / Abed KhaledРаненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа
Раненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Раненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) получил доступ в больницы на севере сектора Газа, ситуация там очень сложная, а медицинский персонал задыхается от нагрузки, заявила РИА Новости представитель организации Алена Синенко.
"Наши команды в Газе посетили больницы в северной зоне. Потребности огромны; персонал задыхается, а запасы почти на исходе. Эти больницы переполнены людьми, ищущими безопасности. Люди спят на лестничных клетках больниц. Тысячам людей некуда идти, и они ищут убежища в больницах. Наши команды почувствовали, как стены зданий дрожат от взрывов, и люди переживают это изо дня в день", - сказала она.
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Международный комитет Красного Креста (МККК)В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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