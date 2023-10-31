https://ria.ru/20231031/bolnitsa-1906498702.html

МККК рассказал об обстановке в больницах на севере Газы

МККК рассказал об обстановке в больницах на севере Газы - РИА Новости, 31.10.2023

МККК рассказал об обстановке в больницах на севере Газы

Международный Комитет Красного Креста (МККК) получил доступ в больницы на севере сектора Газа, ситуация там очень сложная, а медицинский персонал задыхается от... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:08

2023-10-31T18:08

2023-10-31T18:17

международный комитет красного креста (мккк)

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) получил доступ в больницы на севере сектора Газа, ситуация там очень сложная, а медицинский персонал задыхается от нагрузки, заявила РИА Новости представитель организации Алена Синенко."Наши команды в Газе посетили больницы в северной зоне. Потребности огромны; персонал задыхается, а запасы почти на исходе. Эти больницы переполнены людьми, ищущими безопасности. Люди спят на лестничных клетках больниц. Тысячам людей некуда идти, и они ищут убежища в больницах. Наши команды почувствовали, как стены зданий дрожат от взрывов, и люди переживают это изо дня в день", - сказала она.

https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

международный комитет красного креста (мккк), в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году