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Минфин опроверг обвинения главы Carlsberg о краже бизнеса в России - РИА Новости, 01.11.2023
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23:48 31.10.2023 (обновлено: 00:25 01.11.2023)
https://ria.ru/20231031/biznes-1906563235.html
Минфин опроверг обвинения главы Carlsberg о краже бизнеса в России
Минфин опроверг обвинения главы Carlsberg о краже бизнеса в России - РИА Новости, 01.11.2023
Минфин опроверг обвинения главы Carlsberg о краже бизнеса в России
Минфин РФ в связи с заявлением главы Carlsberg о краже бизнеса в России напомнил, что компания "Балтика" перешла не в собственность, а во временное управление... РИА Новости, 01.11.2023
2023-10-31T23:48
2023-11-01T00:25
экономика
россия
carlsberg
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минфин РФ в связи с заявлением главы Carlsberg о краже бизнеса в России напомнил, что компания "Балтика" перешла не в собственность, а во временное управление Росимущества, и это не привело к изменению структуры собственности."ООО "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества. При этом введение временного управления не влечет изменения структуры собственности", - сообщает пресс-служба министерства.Соответствующее сообщение Минфин опубликовал в связи с заявлением главы компании Carlsberg о "краже" его бизнеса в России.В пресс-службе также напомнили, что для введения временного управления имуществом государств, незаконно лишивших или ограничивших права собственности российских физических и юридических лиц, в апреле текущего года был издан специальный указ президента РФ "О временном управлении некоторым имуществом".Carlsberg Group во вторник представила отчет о результатах третьего квартала, в котором объявила о планах защищать свои активы, относящиеся к компании "Балтика". А генеральный директор холдинга Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что российские власти "украли" бизнес компании в России."Балтика", которая вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, с июля текущего года находится во временном управлении Росимущества, это решение было принято в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе. При этом пивоваренная компания в России продолжает выпускать пиво в том числе международных брендов.
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экономика, россия, carlsberg, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Carlsberg, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин опроверг обвинения главы Carlsberg о краже бизнеса в России

Минфин опроверг обвинения главы Carlsberg о краже компании "Балтика" в РФ

© РИА Новости / Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкЗавод "Балтика"
Завод Балтика - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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Завод "Балтика". Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минфин РФ в связи с заявлением главы Carlsberg о краже бизнеса в России напомнил, что компания "Балтика" перешла не в собственность, а во временное управление Росимущества, и это не привело к изменению структуры собственности.
«
"ООО "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества. При этом введение временного управления не влечет изменения структуры собственности", - сообщает пресс-служба министерства.
Соответствующее сообщение Минфин опубликовал в связи с заявлением главы компании Carlsberg о "краже" его бизнеса в России.
В пресс-службе также напомнили, что для введения временного управления имуществом государств, незаконно лишивших или ограничивших права собственности российских физических и юридических лиц, в апреле текущего года был издан специальный указ президента РФ "О временном управлении некоторым имуществом".
Carlsberg Group во вторник представила отчет о результатах третьего квартала, в котором объявила о планах защищать свои активы, относящиеся к компании "Балтика". А генеральный директор холдинга Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что российские власти "украли" бизнес компании в России.
"Балтика", которая вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, с июля текущего года находится во временном управлении Росимущества, это решение было принято в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе. При этом пивоваренная компания в России продолжает выпускать пиво в том числе международных брендов.
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ЭкономикаРоссияCarlsbergФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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