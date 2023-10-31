https://ria.ru/20231031/biznes-1906563235.html

Минфин опроверг обвинения главы Carlsberg о краже бизнеса в России

Минфин опроверг обвинения главы Carlsberg о краже бизнеса в России - РИА Новости, 01.11.2023

Минфин опроверг обвинения главы Carlsberg о краже бизнеса в России

Минфин РФ в связи с заявлением главы Carlsberg о краже бизнеса в России напомнил, что компания "Балтика" перешла не в собственность, а во временное управление... РИА Новости, 01.11.2023

2023-10-31T23:48

2023-10-31T23:48

2023-11-01T00:25

экономика

россия

carlsberg

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минфин РФ в связи с заявлением главы Carlsberg о краже бизнеса в России напомнил, что компания "Балтика" перешла не в собственность, а во временное управление Росимущества, и это не привело к изменению структуры собственности."ООО "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества. При этом введение временного управления не влечет изменения структуры собственности", - сообщает пресс-служба министерства.Соответствующее сообщение Минфин опубликовал в связи с заявлением главы компании Carlsberg о "краже" его бизнеса в России.В пресс-службе также напомнили, что для введения временного управления имуществом государств, незаконно лишивших или ограничивших права собственности российских физических и юридических лиц, в апреле текущего года был издан специальный указ президента РФ "О временном управлении некоторым имуществом".Carlsberg Group во вторник представила отчет о результатах третьего квартала, в котором объявила о планах защищать свои активы, относящиеся к компании "Балтика". А генеральный директор холдинга Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что российские власти "украли" бизнес компании в России."Балтика", которая вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, с июля текущего года находится во временном управлении Росимущества, это решение было принято в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе. При этом пивоваренная компания в России продолжает выпускать пиво в том числе международных брендов.

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

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экономика, россия, carlsberg, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), министерство финансов рф (минфин россии)