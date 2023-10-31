https://ria.ru/20231031/biznes-1906371789.html

Мишустин призвал создавать условия для бизнеса в сфере внешней торговли

Мишустин призвал создавать условия для бизнеса в сфере внешней торговли - РИА Новости, 31.10.2023

Мишустин призвал создавать условия для бизнеса в сфере внешней торговли

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле России, сокращать сроки... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:22

2023-10-31T11:22

2023-10-31T11:22

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле России, сокращать сроки таможенных операций и внедрять решения на основе искусственного интеллекта. "Важно и дальше создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле. Ведь многое еще нужно сделать. Необходимо продолжать сокращать сроки проведения таможенных операций, активнее внедрять решения на основе искусственного интеллекта", - заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного таможенного форума. Также предстоит сформировать единую цифровую платформу, которая должна быть интегрирована не только с базами данных всех контролирующих органов, но и с программным обеспечением технических средств, отметил глава кабмина. Международный таможенный форум проходит 30-31 октября 2023 года. РИА Новости является стратегическим информационным партнером форума.

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Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, михаил мишустин