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Мишустин призвал создавать условия для бизнеса в сфере внешней торговли
Мишустин призвал создавать условия для бизнеса в сфере внешней торговли - РИА Новости, 31.10.2023
Мишустин призвал создавать условия для бизнеса в сфере внешней торговли
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле России, сокращать сроки... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:22
2023-10-31T11:22
2023-10-31T11:22
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле России, сокращать сроки таможенных операций и внедрять решения на основе искусственного интеллекта. "Важно и дальше создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле. Ведь многое еще нужно сделать. Необходимо продолжать сокращать сроки проведения таможенных операций, активнее внедрять решения на основе искусственного интеллекта", - заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного таможенного форума. Также предстоит сформировать единую цифровую платформу, которая должна быть интегрирована не только с базами данных всех контролирующих органов, но и с программным обеспечением технических средств, отметил глава кабмина. Международный таможенный форум проходит 30-31 октября 2023 года. РИА Новости является стратегическим информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал создавать условия для бизнеса в сфере внешней торговли
Мишустин предложил меры поддержки для бизнеса в сфере внешней торговли
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле России, сокращать сроки таможенных операций и внедрять решения на основе искусственного интеллекта.
"Важно и дальше создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле. Ведь многое еще нужно сделать. Необходимо продолжать сокращать сроки проведения таможенных операций, активнее внедрять решения на основе искусственного интеллекта", - заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного таможенного форума. Также предстоит сформировать единую цифровую платформу, которая должна быть интегрирована не только с базами данных всех контролирующих органов, но и с программным обеспечением технических средств, отметил глава кабмина.
Международный таможенный форум проходит 30-31 октября 2023 года. РИА Новости является стратегическим информационным партнером форума.
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