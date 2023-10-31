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Мишустин призвал создавать условия для бизнеса в сфере внешней торговли - РИА Новости, 31.10.2023
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11:22 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/biznes-1906371789.html
Мишустин призвал создавать условия для бизнеса в сфере внешней торговли
Мишустин призвал создавать условия для бизнеса в сфере внешней торговли - РИА Новости, 31.10.2023
Мишустин призвал создавать условия для бизнеса в сфере внешней торговли
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле России, сокращать сроки... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:22
2023-10-31T11:22
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле России, сокращать сроки таможенных операций и внедрять решения на основе искусственного интеллекта. "Важно и дальше создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле. Ведь многое еще нужно сделать. Необходимо продолжать сокращать сроки проведения таможенных операций, активнее внедрять решения на основе искусственного интеллекта", - заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного таможенного форума. Также предстоит сформировать единую цифровую платформу, которая должна быть интегрирована не только с базами данных всех контролирующих органов, но и с программным обеспечением технических средств, отметил глава кабмина. Международный таможенный форум проходит 30-31 октября 2023 года. РИА Новости является стратегическим информационным партнером форума.
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал создавать условия для бизнеса в сфере внешней торговли

Мишустин предложил меры поддержки для бизнеса в сфере внешней торговли

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле России, сокращать сроки таможенных операций и внедрять решения на основе искусственного интеллекта.
"Важно и дальше создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле. Ведь многое еще нужно сделать. Необходимо продолжать сокращать сроки проведения таможенных операций, активнее внедрять решения на основе искусственного интеллекта", - заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного таможенного форума. Также предстоит сформировать единую цифровую платформу, которая должна быть интегрирована не только с базами данных всех контролирующих органов, но и с программным обеспечением технических средств, отметил глава кабмина.
Международный таможенный форум проходит 30-31 октября 2023 года. РИА Новости является стратегическим информационным партнером форума.
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