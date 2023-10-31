https://ria.ru/20231031/biologiya-1906370948.html

Минобороны: США отрабатывали во Львове биопровокацию против России

Минобороны: США отрабатывали во Львове биопровокацию против России - РИА Новости, 31.10.2023

Минобороны: США отрабатывали во Львове биопровокацию против России

В августе-сентябре этого года во Львове при поддержке США прошло мероприятие, на котором отрабатывались провокации с применением вируса гриппа птиц, цель таких... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:19

2023-10-31T11:19

2023-10-31T13:51

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В августе-сентябре этого года во Львове при поддержке США прошло мероприятие, на котором отрабатывались провокации с применением вируса гриппа птиц, цель таких действий — обвинить Россию в биологической диверсии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов."При финансовой поддержке агентства США по международному развитию и посредничестве УНТЦ на базе национального медицинского университета имени Галицкого в городе Львов в период с августа по сентябрь 2023 года был проведен тренинг по реагированию на биологические угрозы", — сказал он на брифинге.По данным ведомства, в мероприятии участвовали представители Службы безопасности Украины (СБУ) и национальной полиции, а также сотрудники западных некоммерческих организаций."Напомню, что в последнее время наиболее изучаемым микроорганизмом в лабораториях с высоким уровнем изоляции является вирус патогенного гриппа птиц. Он <...> обладает возможностью межвидового перехода и высокой летальностью для человека. Неслучайно использование именно этого патогенного биологического агента было заложено в сценарий тренинга", — отметил генерал-лейтенант. По словам Кириллова, отрабатываемый сценарий планировали реализовать в Николаевской области. Там, как утверждают в ведомстве, фиксируется появление случаев инфекционного заболевания. Следом проводится отбор и анализ проб, после чего делается вывод, что "с высокой долей вероятности" инцидент произошел в результате диверсии со стороны России."Информация о вспышке освещается средствами массовой информации, в первую очередь западными, для привлечения внимания к ситуации, на улицы выводятся медицинские работники с плакатами о привлечении России к ответственности за нарушение конвенционных обязательств", — добавил начальник войск РХБЗ.По его словам, в дальнейшем "инициируется расследование с использованием механизма Генсекретаря ООН для убеждения международного сообщества в прозрачности и непредвзятости данных". Финальным шагом российские власти обвиняют в несоблюдении требований Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, Запад вводит новые санкции.Новые именаМинобороны дополнило список фигурантов украинского военно-биологического досье участниками львовского тренинга."В их числе Филиппа Ленцос, член Руководящего совета по биобезопасности Великобритании, принимала участие в качестве модератора. На протяжении последних лет Ленцос ведет активную публикационную деятельность, направленную на дискредитацию России по вопросам биобезопасности на международной арене", — сказал генерал-лейтенант. В свою очередь, Джемма Боушер, сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона, специализируется на анализе разведданных и технологиях дезинформации в СМИ. Оксана Кучерява, руководитель отдела коммуникаций Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, занимается управлением проектами для правительственных организаций Украины и США, отвечает за медиапланирование. "Ее привлечение к тренингу указывает на отработку в рамках мероприятия вопросов, касающихся распространения дезинформации в СМИ", — добавил Кириллов. Также было установлено, что на прошедшем мероприятии присутствовала заведующая референс-лабораторией по диагностике вирусных и особо опасных патогенов Ирина Демчишина."Ранее мы отмечали, что Демчишина выступала в роли посредника при взаимодействии с подрядными организациями Пентагона — компаниями Black&Vitch и Metabiota, контролировала выполнение проектов DTRA на Украине", — напомнил Кириллов.Согласно материалам к брифингу, в львовском тренинге также участвовали начальник отдела биологической безопасности и биологической защиты Центра общественного здоровья Минздрава Украины Дарья Пономаренко, главный эпидемиолог по Хмельницкой области Александр Мирный и завотделом мониторинга и реагирования на опасности Запорожского областного центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Украины Евгений Тулушев.

https://ria.ru/20230619/ptitsy-1879090486.html

https://ria.ru/20230526/gripp-1874266214.html

https://ria.ru/20220414/biologicheskoe_oruzhie-1783556585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об отработке США биопровокации на Украине Минобороны РФ об отработке США биопровокации на Украине 2023-10-31T11:19 true PT4M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, сша, львов, ситуация в днр и лнр