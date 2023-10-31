https://ria.ru/20231031/biologiya-1906370948.html
Минобороны: США отрабатывали во Львове биопровокацию против России
Минобороны: США отрабатывали во Львове биопровокацию против России - РИА Новости, 31.10.2023
Минобороны: США отрабатывали во Львове биопровокацию против России
В августе-сентябре этого года во Львове при поддержке США прошло мероприятие, на котором отрабатывались провокации с применением вируса гриппа птиц, цель таких... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:19
2023-10-31T11:19
2023-10-31T13:51
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В августе-сентябре этого года во Львове при поддержке США прошло мероприятие, на котором отрабатывались провокации с применением вируса гриппа птиц, цель таких действий — обвинить Россию в биологической диверсии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов."При финансовой поддержке агентства США по международному развитию и посредничестве УНТЦ на базе национального медицинского университета имени Галицкого в городе Львов в период с августа по сентябрь 2023 года был проведен тренинг по реагированию на биологические угрозы", — сказал он на брифинге.По данным ведомства, в мероприятии участвовали представители Службы безопасности Украины (СБУ) и национальной полиции, а также сотрудники западных некоммерческих организаций."Напомню, что в последнее время наиболее изучаемым микроорганизмом в лабораториях с высоким уровнем изоляции является вирус патогенного гриппа птиц. Он <...> обладает возможностью межвидового перехода и высокой летальностью для человека. Неслучайно использование именно этого патогенного биологического агента было заложено в сценарий тренинга", — отметил генерал-лейтенант. По словам Кириллова, отрабатываемый сценарий планировали реализовать в Николаевской области. Там, как утверждают в ведомстве, фиксируется появление случаев инфекционного заболевания. Следом проводится отбор и анализ проб, после чего делается вывод, что "с высокой долей вероятности" инцидент произошел в результате диверсии со стороны России."Информация о вспышке освещается средствами массовой информации, в первую очередь западными, для привлечения внимания к ситуации, на улицы выводятся медицинские работники с плакатами о привлечении России к ответственности за нарушение конвенционных обязательств", — добавил начальник войск РХБЗ.По его словам, в дальнейшем "инициируется расследование с использованием механизма Генсекретаря ООН для убеждения международного сообщества в прозрачности и непредвзятости данных". Финальным шагом российские власти обвиняют в несоблюдении требований Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, Запад вводит новые санкции.Новые именаМинобороны дополнило список фигурантов украинского военно-биологического досье участниками львовского тренинга."В их числе Филиппа Ленцос, член Руководящего совета по биобезопасности Великобритании, принимала участие в качестве модератора. На протяжении последних лет Ленцос ведет активную публикационную деятельность, направленную на дискредитацию России по вопросам биобезопасности на международной арене", — сказал генерал-лейтенант. В свою очередь, Джемма Боушер, сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона, специализируется на анализе разведданных и технологиях дезинформации в СМИ. Оксана Кучерява, руководитель отдела коммуникаций Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, занимается управлением проектами для правительственных организаций Украины и США, отвечает за медиапланирование. "Ее привлечение к тренингу указывает на отработку в рамках мероприятия вопросов, касающихся распространения дезинформации в СМИ", — добавил Кириллов. Также было установлено, что на прошедшем мероприятии присутствовала заведующая референс-лабораторией по диагностике вирусных и особо опасных патогенов Ирина Демчишина."Ранее мы отмечали, что Демчишина выступала в роли посредника при взаимодействии с подрядными организациями Пентагона — компаниями Black&Vitch и Metabiota, контролировала выполнение проектов DTRA на Украине", — напомнил Кириллов.Согласно материалам к брифингу, в львовском тренинге также участвовали начальник отдела биологической безопасности и биологической защиты Центра общественного здоровья Минздрава Украины Дарья Пономаренко, главный эпидемиолог по Хмельницкой области Александр Мирный и завотделом мониторинга и реагирования на опасности Запорожского областного центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Украины Евгений Тулушев.
https://ria.ru/20230619/ptitsy-1879090486.html
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https://ria.ru/20220414/biologicheskoe_oruzhie-1783556585.html
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Минобороны РФ об отработке США биопровокации на Украине
Минобороны РФ об отработке США биопровокации на Украине
2023-10-31T11:19
true
PT4M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, сша, львов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, США, Львов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны: США отрабатывали во Львове биопровокацию против России
Кириллов: США отрабатывали во Львове провокацию против РФ с вирусом гриппа птиц
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В августе-сентябре этого года во Львове при поддержке США прошло мероприятие, на котором отрабатывались провокации с применением вируса гриппа птиц, цель таких действий — обвинить Россию в биологической диверсии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"При финансовой поддержке агентства США по международному развитию и посредничестве УНТЦ на базе национального медицинского университета имени Галицкого в городе Львов в период с августа по сентябрь 2023 года был проведен тренинг по реагированию на биологические угрозы", — сказал он на брифинге.
Минобороны объяснило значительный рост заболеваемости птичьим гриппом
По данным ведомства, в мероприятии участвовали представители Службы безопасности Украины (СБУ
) и национальной полиции, а также сотрудники западных некоммерческих организаций.
"Напомню, что в последнее время наиболее изучаемым микроорганизмом в лабораториях с высоким уровнем изоляции является вирус патогенного гриппа птиц. Он <...> обладает возможностью межвидового перехода и высокой летальностью для человека. Неслучайно использование именно этого патогенного биологического агента было заложено в сценарий тренинга", — отметил генерал-лейтенант.
По словам Кириллова, отрабатываемый сценарий планировали реализовать в Николаевской области. Там, как утверждают в ведомстве, фиксируется появление случаев инфекционного заболевания. Следом проводится отбор и анализ проб, после чего делается вывод, что "с высокой долей вероятности" инцидент произошел в результате диверсии со стороны России.
"Информация о вспышке освещается средствами массовой информации, в первую очередь западными, для привлечения внимания к ситуации, на улицы выводятся медицинские работники с плакатами о привлечении России к ответственности за нарушение конвенционных обязательств", — добавил начальник войск РХБЗ.
По его словам, в дальнейшем "инициируется расследование с использованием механизма Генсекретаря ООН
для убеждения международного сообщества в прозрачности и непредвзятости данных". Финальным шагом российские власти обвиняют в несоблюдении требований Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, Запад вводит новые санкции.
В Херсонской области обнаружили следы высокопатогенного гриппа птиц
Минобороны дополнило список фигурантов украинского военно-биологического досье участниками львовского тренинга.
"В их числе Филиппа Ленцос, член Руководящего совета по биобезопасности Великобритании, принимала участие в качестве модератора. На протяжении последних лет Ленцос ведет активную публикационную деятельность, направленную на дискредитацию России по вопросам биобезопасности на международной арене", — сказал генерал-лейтенант.
В свою очередь, Джемма Боушер, сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона
, специализируется на анализе разведданных и технологиях дезинформации в СМИ. Оксана Кучерява, руководитель отдела коммуникаций Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, занимается управлением проектами для правительственных организаций Украины и США, отвечает за медиапланирование.
"Ее привлечение к тренингу указывает на отработку в рамках мероприятия вопросов, касающихся распространения дезинформации в СМИ", — добавил Кириллов.
Также было установлено, что на прошедшем мероприятии присутствовала заведующая референс-лабораторией по диагностике вирусных и особо опасных патогенов Ирина Демчишина.
"Ранее мы отмечали, что Демчишина выступала в роли посредника при взаимодействии с подрядными организациями Пентагона — компаниями Black&Vitch и Metabiota, контролировала выполнение проектов DTRA на Украине", — напомнил Кириллов.
Согласно материалам к брифингу, в львовском тренинге также участвовали начальник отдела биологической безопасности и биологической защиты Центра общественного здоровья Минздрава Украины Дарья Пономаренко, главный эпидемиолог по Хмельницкой области Александр Мирный и завотделом мониторинга и реагирования на опасности Запорожского областного центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Украины Евгений Тулушев.
Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты