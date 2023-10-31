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Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 31.10.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:50
2023-10-31T13:50
2023-10-31T13:54
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Тридцать первого октября около 13.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны: ПВО сбила еще один беспилотник над Белгородской областью