https://ria.ru/20231031/bayden-1906540000.html

Архивы США нашли обширную переписку Байдена с частных электронных адресов

Архивы США нашли обширную переписку Байдена с частных электронных адресов - РИА Новости, 31.10.2023

Архивы США нашли обширную переписку Байдена с частных электронных адресов

Джо Байден за годы вице-президентства в администрации Барака Обамы использовал три частных адреса электронной почты для получения или отправки 82 тысяч страниц... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T20:51

2023-10-31T20:51

2023-10-31T20:51

в мире

джо байден

барак обама

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ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Джо Байден за годы вице-президентства в администрации Барака Обамы использовал три частных адреса электронной почты для получения или отправки 82 тысяч страниц корреспонденции, сообщило Национальное управление архивов и записей в ответ на судебный иск. Политические оппоненты действующего президента пытаются найти доказательства вовлеченности Байдена в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. "NARA (Национальное управление архивов и записей) выявило примерно 82 тысячи страниц потенциально релевантных документов и сейчас их обрабатывает", - сказано в материалах суда по иску общественной организации Southeastern Legal Foundation. Истцов интересует переписка Байдена, которая шла через "конспиративные" адреса. Сам Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей родни за рубежом.

https://ria.ru/20231026/bayden-1905280669.html

https://ria.ru/20231024/bayden-1904837845.html

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в мире, джо байден, барак обама