https://ria.ru/20231031/bayden-1906540000.html
Архивы США нашли обширную переписку Байдена с частных электронных адресов
Архивы США нашли обширную переписку Байдена с частных электронных адресов - РИА Новости, 31.10.2023
Архивы США нашли обширную переписку Байдена с частных электронных адресов
Джо Байден за годы вице-президентства в администрации Барака Обамы использовал три частных адреса электронной почты для получения или отправки 82 тысяч страниц... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:51
2023-10-31T20:51
2023-10-31T20:51
в мире
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барак обама
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ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Джо Байден за годы вице-президентства в администрации Барака Обамы использовал три частных адреса электронной почты для получения или отправки 82 тысяч страниц корреспонденции, сообщило Национальное управление архивов и записей в ответ на судебный иск. Политические оппоненты действующего президента пытаются найти доказательства вовлеченности Байдена в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. "NARA (Национальное управление архивов и записей) выявило примерно 82 тысячи страниц потенциально релевантных документов и сейчас их обрабатывает", - сказано в материалах суда по иску общественной организации Southeastern Legal Foundation. Истцов интересует переписка Байдена, которая шла через "конспиративные" адреса. Сам Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей родни за рубежом.
https://ria.ru/20231026/bayden-1905280669.html
https://ria.ru/20231024/bayden-1904837845.html
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в мире, джо байден, барак обама
В мире, Джо Байден, Барак Обама
Архивы США нашли обширную переписку Байдена с частных электронных адресов
Архивы США нашли обширную переписку Байдена с трех частных электронных адресов
ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Джо Байден за годы вице-президентства в администрации Барака Обамы использовал три частных адреса электронной почты для получения или отправки 82 тысяч страниц корреспонденции, сообщило Национальное управление архивов и записей в ответ на судебный иск.
Политические оппоненты действующего президента пытаются найти доказательства вовлеченности Байдена в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.
Байдена поймали на грубой лжи
"NARA (Национальное управление архивов и записей) выявило примерно 82 тысячи страниц потенциально релевантных документов и сейчас их обрабатывает", - сказано в материалах суда по иску общественной организации Southeastern Legal Foundation.
Истцов интересует переписка Байдена, которая шла через "конспиративные" адреса.
Сам Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей родни за рубежом.
"Мы согласны с Байденом": Москва и Вашингтон наконец-то сошлись во мнении