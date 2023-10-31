https://ria.ru/20231031/bank-1906463265.html

Госдума отклонила законопроект КПРФ о расширении полномочий Банка России

Госдума отклонила законопроект КПРФ о расширении полномочий Банка России - РИА Новости, 31.10.2023

Госдума отклонила законопроект КПРФ о расширении полномочий Банка России

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о расширении функций и полномочий Банка России, в том числе в сфере валютного регулирования, внесенный группой... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:10

2023-10-31T16:10

2023-10-31T16:10

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

госдума рф

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о расширении функций и полномочий Банка России, в том числе в сфере валютного регулирования, внесенный группой депутатов от КПРФ. Документ дополняет базовый закон о ЦБ определением золотовалютных резервов (ЗВР) РФ, золотого запаса РФ и общими положениями о порядке формирования и использования ЗВР. Одновременно предусматривается, что Центральный банк должен реализовывать не только денежно-кредитную политику России, но и разрабатывать стратегические основы валютной политики РФ. Разработчикам "представляется правильной политика размещения части финансовых резервов в монетарное золото". Законопроект также закрепляет за Банком России обязанность по созданию условий для переориентации кредитных организаций на инвестиционно-кредитную деятельность и устанавливает дополнительные требования к кандидатам на должности председателя ЦБ и членов совета директоров регулятора. При этом предусматривается разработка и утверждение положения об оценке эффективности деятельности членов совета директоров. Против принятия законопроекта выступили правительство, Счетная палата РФ, Банк России и комитет Госдумы по финансовому рынку. Кабмин, в частности, обращает внимание, что положения проекта, устанавливающие ответственность за переориентацию кредитных организаций на инвестиционно-кредитную деятельность в стратегически важных секторах экономики России, "нарушают гарантированное Конституцией Российской Федерации право на свободу экономической деятельности". А по мнению ЦБ, для законодательного определения ЗВР и золотого запаса РФ, монетарного золота "необходим комплексный подход к установлению предлагаемой терминологии, чтобы избежать противоречий в разных законодательных и подзаконных актах". Кроме того, положения законопроекта распространяют свое действие не только на активы Банка России в иностранных валютах и золоте, но и на активы Минфина РФ, выходят за сферу применения закона о ЦБ, замечает Центробанк. Счетная палата обращает внимание, что отдельные положения законопроекта "представляются излишними, а также не соответствуют целям реализации денежно-кредитной политики", а комитет по финрынку - на наличие противоречий с Бюджетным кодексом и законами "О государственной тайне", "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

https://ria.ru/20231027/stavka-1905669911.html

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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, госдума рф