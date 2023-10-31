Рейтинг@Mail.ru
Госдума отклонила законопроект КПРФ о расширении полномочий Банка России - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/bank-1906463265.html
Госдума отклонила законопроект КПРФ о расширении полномочий Банка России
Госдума отклонила законопроект КПРФ о расширении полномочий Банка России - РИА Новости, 31.10.2023
Госдума отклонила законопроект КПРФ о расширении полномочий Банка России
Госдума отклонила в первом чтении законопроект о расширении функций и полномочий Банка России, в том числе в сфере валютного регулирования, внесенный группой... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:10
2023-10-31T16:10
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о расширении функций и полномочий Банка России, в том числе в сфере валютного регулирования, внесенный группой депутатов от КПРФ. Документ дополняет базовый закон о ЦБ определением золотовалютных резервов (ЗВР) РФ, золотого запаса РФ и общими положениями о порядке формирования и использования ЗВР. Одновременно предусматривается, что Центральный банк должен реализовывать не только денежно-кредитную политику России, но и разрабатывать стратегические основы валютной политики РФ. Разработчикам "представляется правильной политика размещения части финансовых резервов в монетарное золото". Законопроект также закрепляет за Банком России обязанность по созданию условий для переориентации кредитных организаций на инвестиционно-кредитную деятельность и устанавливает дополнительные требования к кандидатам на должности председателя ЦБ и членов совета директоров регулятора. При этом предусматривается разработка и утверждение положения об оценке эффективности деятельности членов совета директоров. Против принятия законопроекта выступили правительство, Счетная палата РФ, Банк России и комитет Госдумы по финансовому рынку. Кабмин, в частности, обращает внимание, что положения проекта, устанавливающие ответственность за переориентацию кредитных организаций на инвестиционно-кредитную деятельность в стратегически важных секторах экономики России, "нарушают гарантированное Конституцией Российской Федерации право на свободу экономической деятельности". А по мнению ЦБ, для законодательного определения ЗВР и золотого запаса РФ, монетарного золота "необходим комплексный подход к установлению предлагаемой терминологии, чтобы избежать противоречий в разных законодательных и подзаконных актах". Кроме того, положения законопроекта распространяют свое действие не только на активы Банка России в иностранных валютах и золоте, но и на активы Минфина РФ, выходят за сферу применения закона о ЦБ, замечает Центробанк. Счетная палата обращает внимание, что отдельные положения законопроекта "представляются излишними, а также не соответствуют целям реализации денежно-кредитной политики", а комитет по финрынку - на наличие противоречий с Бюджетным кодексом и законами "О государственной тайне", "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
https://ria.ru/20231027/stavka-1905669911.html
https://ria.ru/20230621/tsentrobank-1879534337.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_7d79508b6087e2f5685b195dc18f649e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, госдума рф
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика, Госдума РФ
Госдума отклонила законопроект КПРФ о расширении полномочий Банка России

Госдума отклонила в I чтении законопроект о расширении функций и полномочий ЦБ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о расширении функций и полномочий Банка России, в том числе в сфере валютного регулирования, внесенный группой депутатов от КПРФ.
Документ дополняет базовый закон о ЦБ определением золотовалютных резервов (ЗВР) РФ, золотого запаса РФ и общими положениями о порядке формирования и использования ЗВР. Одновременно предусматривается, что Центральный банк должен реализовывать не только денежно-кредитную политику России, но и разрабатывать стратегические основы валютной политики РФ. Разработчикам "представляется правильной политика размещения части финансовых резервов в монетарное золото".
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Банк России не исключил еще одного повышения ключевой ставки в этом году
27 октября, 15:55
Законопроект также закрепляет за Банком России обязанность по созданию условий для переориентации кредитных организаций на инвестиционно-кредитную деятельность и устанавливает дополнительные требования к кандидатам на должности председателя ЦБ и членов совета директоров регулятора. При этом предусматривается разработка и утверждение положения об оценке эффективности деятельности членов совета директоров.
Против принятия законопроекта выступили правительство, Счетная палата РФ, Банк России и комитет Госдумы по финансовому рынку. Кабмин, в частности, обращает внимание, что положения проекта, устанавливающие ответственность за переориентацию кредитных организаций на инвестиционно-кредитную деятельность в стратегически важных секторах экономики России, "нарушают гарантированное Конституцией Российской Федерации право на свободу экономической деятельности".
А по мнению ЦБ, для законодательного определения ЗВР и золотого запаса РФ, монетарного золота "необходим комплексный подход к установлению предлагаемой терминологии, чтобы избежать противоречий в разных законодательных и подзаконных актах". Кроме того, положения законопроекта распространяют свое действие не только на активы Банка России в иностранных валютах и золоте, но и на активы Минфина РФ, выходят за сферу применения закона о ЦБ, замечает Центробанк.
Счетная палата обращает внимание, что отдельные положения законопроекта "представляются излишними, а также не соответствуют целям реализации денежно-кредитной политики", а комитет по финрынку - на наличие противоречий с Бюджетным кодексом и законами "О государственной тайне", "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Центробанк сможет контролировать деятельность платежных агентов
21 июня, 12:51
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономикаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала