Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании аварии на Balticconnector
Reuters: Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании ЧП на Balticconnector
© Фото : Telegram-канал губернатора Калининградской области Антона АлихановаКитайское судно Newnew Polar Bear в Балтийске
Китайское судно Newnew Polar Bear в Балтийске. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании возможной роли шедшего под флагом Гонконга судна NewNew Polar Bear в аварии на газопроводе Balticconnector 8 октября, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.
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"Мы начали дипломатические обсуждения с Китаем, и мы также начали сотрудничать с китайскими властями. И они пообещали, и они сказали, что хотят сотрудничать", - приводит агентство слова Орпо.
Орпо также подчеркнул, что необходимо получить "ясную картину" произошедшего, прежде чем делать какие-либо выводы.
Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии.
Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.