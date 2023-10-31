https://ria.ru/20231031/balticconnector-1906503888.html

Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании аварии на Balticconnector

Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании аварии на Balticconnector - РИА Новости, 31.10.2023

Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании аварии на Balticconnector

Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании возможной роли шедшего под флагом Гонконга судна NewNew Polar Bear в аварии на газопроводе Balticconnector 8... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:33

2023-10-31T18:33

2023-10-31T18:33

петтери орпо

финляндия

китай

в мире

balticconnector

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании возможной роли шедшего под флагом Гонконга судна NewNew Polar Bear в аварии на газопроводе Balticconnector 8 октября, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо. "Мы начали дипломатические обсуждения с Китаем, и мы также начали сотрудничать с китайскими властями. И они пообещали, и они сказали, что хотят сотрудничать", - приводит агентство слова Орпо. Орпо также подчеркнул, что необходимо получить "ясную картину" произошедшего, прежде чем делать какие-либо выводы. Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии. Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905123331.html

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петтери орпо, финляндия, китай, в мире, balticconnector