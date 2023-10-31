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Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании аварии на Balticconnector - РИА Новости, 31.10.2023
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18:33 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/balticconnector-1906503888.html
Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании аварии на Balticconnector
Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании аварии на Balticconnector - РИА Новости, 31.10.2023
Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании аварии на Balticconnector
Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании возможной роли шедшего под флагом Гонконга судна NewNew Polar Bear в аварии на газопроводе Balticconnector 8... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:33
2023-10-31T18:33
петтери орпо
финляндия
китай
в мире
balticconnector
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании возможной роли шедшего под флагом Гонконга судна NewNew Polar Bear в аварии на газопроводе Balticconnector 8 октября, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо. "Мы начали дипломатические обсуждения с Китаем, и мы также начали сотрудничать с китайскими властями. И они пообещали, и они сказали, что хотят сотрудничать", - приводит агентство слова Орпо. Орпо также подчеркнул, что необходимо получить "ясную картину" произошедшего, прежде чем делать какие-либо выводы. Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии. Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.
https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905123331.html
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петтери орпо, финляндия, китай, в мире, balticconnector
Петтери Орпо, Финляндия, Китай, В мире, Balticconnector
Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании аварии на Balticconnector

Reuters: Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании ЧП на Balticconnector

© Фото : Telegram-канал губернатора Калининградской области Антона АлихановаКитайское судно Newnew Polar Bear в Балтийске
Китайское судно Newnew Polar Bear в Балтийске - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Telegram-канал губернатора Калининградской области Антона Алиханова
Китайское судно Newnew Polar Bear в Балтийске. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании возможной роли шедшего под флагом Гонконга судна NewNew Polar Bear в аварии на газопроводе Balticconnector 8 октября, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.
«
"Мы начали дипломатические обсуждения с Китаем, и мы также начали сотрудничать с китайскими властями. И они пообещали, и они сказали, что хотят сотрудничать", - приводит агентство слова Орпо.
Орпо также подчеркнул, что необходимо получить "ясную картину" произошедшего, прежде чем делать какие-либо выводы.
Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии.
Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.
Повреждения газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В Кремле оценили выводы по ЧП на Balticconnector
25 октября, 12:27
 
Петтери ОрпоФинляндияКитайВ миреBalticconnector
 
 
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