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Районный депутат из Башкирии отправил в зону СВО девять автомобилей

Районный депутат из Башкирии отправил в зону СВО девять автомобилей - РИА Новости, 31.10.2023

Районный депутат из Башкирии отправил в зону СВО девять автомобилей

Депутат совета Ишимбайского района Башкирии Геннадий Лейтер за год отправил в зону спецоперации девять автомобилей повышенной проходимости, сообщил глава района РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T10:17

2023-10-31T10:17

2023-10-31T10:17

надежные люди

ишимбайский район

республика башкортостан

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УФА, 31 окт - РИА Новости. Депутат совета Ишимбайского района Башкирии Геннадий Лейтер за год отправил в зону спецоперации девять автомобилей повышенной проходимости, сообщил глава района Азат Ишемгулов. "Скоро в дорогу. Грузим технику и гуманитарную помощь для отправки на передовую. На этот раз ишимбайцы собрали очень много посылок. Традиционно помогают депутаты и предприниматели. Геннадий Григорьевич Лейтер только в этом году передал для нужд СВО 7 машин. Сегодня пригнал еще 2 УАЗика", - написал Ишемгулов в своем Telegram-канале. По его словам, от Ишимбайского района в зону спецоперации также отправляют автобус марки ПАЗ, жители деревни Кулгунино передают УРАЛ-4320, предприниматели - два легковых автомобиля.

ишимбайский район

республика башкортостан

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ишимбайский район, республика башкортостан