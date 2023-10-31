Районный депутат из Башкирии отправил в зону СВО девять автомобилей
© Фото : Глава администрации Ишимбайского района Башкирии Азат Ишемгулов/TelegramГуманитарная помощь в зону СВО от депутата Ишимбайского района Геннадия Лейтера
Гуманитарная помощь в зону СВО от депутата Ишимбайского района Геннадия Лейтера
УФА, 31 окт - РИА Новости. Депутат совета Ишимбайского района Башкирии Геннадий Лейтер за год отправил в зону спецоперации девять автомобилей повышенной проходимости, сообщил глава района Азат Ишемгулов.
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"Скоро в дорогу. Грузим технику и гуманитарную помощь для отправки на передовую. На этот раз ишимбайцы собрали очень много посылок. Традиционно помогают депутаты и предприниматели. Геннадий Григорьевич Лейтер только в этом году передал для нужд СВО 7 машин. Сегодня пригнал еще 2 УАЗика", - написал Ишемгулов в своем Telegram-канале.
По его словам, от Ишимбайского района в зону спецоперации также отправляют автобус марки ПАЗ, жители деревни Кулгунино передают УРАЛ-4320, предприниматели - два легковых автомобиля.
© Фото : Глава администрации Ишимбайского района Башкирии Азат Ишемгулов/TelegramДепутат из Ишимбайского района Геннадий Лейтер отправил в зону СВО 9 машин
Депутат из Ишимбайского района Геннадий Лейтер отправил в зону СВО 9 машин