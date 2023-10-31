https://ria.ru/20231031/avtobus-1906427536.html
В Югре водитель автобуса высадил 13 пассажиров и отказался вернуть деньги
В Югре водитель автобуса высадил 13 пассажиров и отказался вернуть деньги - РИА Новости, 31.10.2023
В Югре водитель автобуса высадил 13 пассажиров и отказался вернуть деньги
Водитель высадил из поломанного микроавтобуса 13 пассажиров на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе и отказался возвращать им деньги, идет проверка,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:21
2023-10-31T14:21
2023-10-31T14:21
происшествия
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югорск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Водитель высадил из поломанного микроавтобуса 13 пассажиров на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе и отказался возвращать им деньги, идет проверка, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. По информации правоохранительных органов, инцидент случился во вторник, водитель микроавтобуса, следовавшего из Ханты-Мансийска в Югорск, из-за поломки транспорта высадил 13 пассажиров, в том числе и детей, прямо на трассе, в ста километрах от Югорска. "Пассажиры были вынуждены добираться до города на попутном автотранспорте, при этом в возврате денежных средств за билеты им было отказано <...> Организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - следует из сообщения. Свою проверку начала и региональная прокуратура, ведомство проверит исполнение частной компанией-перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.
https://ria.ru/20230913/avtobus-1896223486.html
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происшествия, россия, югорск, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), авто
Происшествия, Россия, Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ, Следственный комитет России (СК РФ), Авто
В Югре водитель автобуса высадил 13 пассажиров и отказался вернуть деньги
В Югре водитель сломанного автобуса высадил 13 пассажиров и не вернул им деньги