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В Казани завели дело на владельца автобуса из-за высаженного ребенка
В Казани завели дело на владельца автобуса из-за высаженного ребенка - РИА Новости, 31.10.2023
В Казани завели дело на владельца автобуса из-за высаженного ребенка
Административное дело завели на владельца автобуса в Казани, из которого высадили ребенка, сообщает прокуратура Татарстана в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:23
2023-10-31T13:23
2023-10-31T15:13
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 31 окт — РИА Новости. Административное дело завели на владельца автобуса в Казани, из которого высадили ребенка, сообщает прокуратура Татарстана в Telegram-канале. В конце сентября местные СМИ сообщили, что кондуктор одного из казанских автобусов (маршрут № 37) высадил из салона ребенка: у кондуктора не работал терминал оплаты, он принимал оплату только наличными, а у кадета военно-патриотической школы с собой не было наличных денег. "По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя административное дело о принудительной высадке из автобуса несовершеннолетнего", — говорится в сообщении. Прокуратура отмечает, что по закону высаживать несовершеннолетних пассажиров, не достигших 16-летнего возраста, за безбилетный проезд в общественном транспорте запрещено. Постановление с материалами проверки направлено в Средне-Волжское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для рассмотрения по существу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань
В Казани завели дело на владельца автобуса из-за высаженного ребенка
Прокуратура завела дело на владельца автобуса в Казани из-за высаженного ребенка
КАЗАНЬ, 31 окт — РИА Новости.
Административное дело завели на владельца автобуса в Казани, из которого высадили ребенка, сообщает прокуратура Татарстана в Telegram-канале
.
В конце сентября местные СМИ сообщили, что кондуктор одного из казанских автобусов (маршрут № 37) высадил из салона ребенка: у кондуктора не работал терминал оплаты, он принимал оплату только наличными, а у кадета военно-патриотической школы с собой не было наличных денег.
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"По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя административное дело о принудительной высадке из автобуса несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что по закону высаживать несовершеннолетних пассажиров, не достигших 16-летнего возраста, за безбилетный проезд в общественном транспорте запрещено.
Постановление с материалами проверки направлено в Средне-Волжское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для рассмотрения по существу.
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