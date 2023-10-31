https://ria.ru/20231031/avtobus-1906404789.html

В Казани завели дело на владельца автобуса из-за высаженного ребенка

В Казани завели дело на владельца автобуса из-за высаженного ребенка - РИА Новости, 31.10.2023

В Казани завели дело на владельца автобуса из-за высаженного ребенка

Административное дело завели на владельца автобуса в Казани, из которого высадили ребенка, сообщает прокуратура Татарстана в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:23

2023-10-31T13:23

2023-10-31T15:13

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 31 окт — РИА Новости. Административное дело завели на владельца автобуса в Казани, из которого высадили ребенка, сообщает прокуратура Татарстана в Telegram-канале. В конце сентября местные СМИ сообщили, что кондуктор одного из казанских автобусов (маршрут № 37) высадил из салона ребенка: у кондуктора не работал терминал оплаты, он принимал оплату только наличными, а у кадета военно-патриотической школы с собой не было наличных денег. "По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя административное дело о принудительной высадке из автобуса несовершеннолетнего", — говорится в сообщении. Прокуратура отмечает, что по закону высаживать несовершеннолетних пассажиров, не достигших 16-летнего возраста, за безбилетный проезд в общественном транспорте запрещено. Постановление с материалами проверки направлено в Средне-Волжское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230113/krasnoyarsk-1844528767.html

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казань

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань