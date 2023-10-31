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В Казани завели дело на владельца автобуса из-за высаженного ребенка - РИА Новости, 31.10.2023
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13:23 31.10.2023 (обновлено: 15:13 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/avtobus-1906404789.html
В Казани завели дело на владельца автобуса из-за высаженного ребенка
В Казани завели дело на владельца автобуса из-за высаженного ребенка - РИА Новости, 31.10.2023
В Казани завели дело на владельца автобуса из-за высаженного ребенка
Административное дело завели на владельца автобуса в Казани, из которого высадили ребенка, сообщает прокуратура Татарстана в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:23
2023-10-31T15:13
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 31 окт — РИА Новости. Административное дело завели на владельца автобуса в Казани, из которого высадили ребенка, сообщает прокуратура Татарстана в Telegram-канале. В конце сентября местные СМИ сообщили, что кондуктор одного из казанских автобусов (маршрут № 37) высадил из салона ребенка: у кондуктора не работал терминал оплаты, он принимал оплату только наличными, а у кадета военно-патриотической школы с собой не было наличных денег. "По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя административное дело о принудительной высадке из автобуса несовершеннолетнего", — говорится в сообщении. Прокуратура отмечает, что по закону высаживать несовершеннолетних пассажиров, не достигших 16-летнего возраста, за безбилетный проезд в общественном транспорте запрещено. Постановление с материалами проверки направлено в Средне-Волжское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20230113/krasnoyarsk-1844528767.html
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происшествия, казань
Происшествия, Казань
В Казани завели дело на владельца автобуса из-за высаженного ребенка

Прокуратура завела дело на владельца автобуса в Казани из-за высаженного ребенка

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 31 окт — РИА Новости. Административное дело завели на владельца автобуса в Казани, из которого высадили ребенка, сообщает прокуратура Татарстана в Telegram-канале.
В конце сентября местные СМИ сообщили, что кондуктор одного из казанских автобусов (маршрут № 37) высадил из салона ребенка: у кондуктора не работал терминал оплаты, он принимал оплату только наличными, а у кадета военно-патриотической школы с собой не было наличных денег.
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"По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя административное дело о принудительной высадке из автобуса несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что по закону высаживать несовершеннолетних пассажиров, не достигших 16-летнего возраста, за безбилетный проезд в общественном транспорте запрещено.
Постановление с материалами проверки направлено в Средне-Волжское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для рассмотрения по существу.
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