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После смертельного ДТП с микроавтобусом в Белгородской области завели дело - РИА Новости, 31.10.2023
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15:16 31.10.2023 (обновлено: 15:24 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/avariya-1906449539.html
После смертельного ДТП с микроавтобусом в Белгородской области завели дело
После смертельного ДТП с микроавтобусом в Белгородской области завели дело - РИА Новости, 31.10.2023
После смертельного ДТП с микроавтобусом в Белгородской области завели дело
Уголовное дело завели после ДТП с микроавтобусом в Белгородской области, где погибли два человека и пятеро пострадали, сообщает СК России. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:16
2023-10-31T15:24
происшествия
белгородская область
россия
короча
следственный комитет россии (ск рф)
мираторг
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Уголовное дело завели после ДТП с микроавтобусом в Белгородской области, где погибли два человека и пятеро пострадали, сообщает СК России. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что утром во вторник микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком в Белгородской области на дороге Короча - Губкин - граница Курской области. Двое погибших и пятеро пострадавших находились в микроавтобусе, который вез сотрудников "Мираторга". "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц", - сообщает Telegram-канал ведомства. Как сообщает СУСК по Белгородской области, за рулем микроавтобуса "Мерседес-Бенц" находился 38-летний мужчина. По данным СК, водитель микроавтобуса нарушил ПДД и столкнулся с "Камазом". После столкновения водитель микроавтобуса скрылся с места ЧП, сейчас его местонахождение установлено. Агрохолдинг "Мираторг" - крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга - Виктор и Александр Линники.
https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html
https://ria.ru/20231029/delo-1905968501.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, россия, короча, следственный комитет россии (ск рф), мираторг
Происшествия, Белгородская область, Россия, Короча, Следственный комитет России (СК РФ), Мираторг
После смертельного ДТП с микроавтобусом в Белгородской области завели дело

СК: после смертельного ДТП с микроавтобусом в Белгородской области завели дело

© Управление МВД России по Белгородской областиМесто ДТП с участием микроавтобуса в Белгородской области
Место ДТП с участием микроавтобуса в Белгородской области
© Управление МВД России по Белгородской области
Место ДТП с участием микроавтобуса в Белгородской области
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Уголовное дело завели после ДТП с микроавтобусом в Белгородской области, где погибли два человека и пятеро пострадали, сообщает СК России.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что утром во вторник микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком в Белгородской области на дороге Короча - Губкин - граница Курской области. Двое погибших и пятеро пострадавших находились в микроавтобусе, который вез сотрудников "Мираторга".
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц", - сообщает Telegram-канал ведомства.
Как сообщает СУСК по Белгородской области, за рулем микроавтобуса "Мерседес-Бенц" находился 38-летний мужчина.
По данным СК, водитель микроавтобуса нарушил ПДД и столкнулся с "Камазом". После столкновения водитель микроавтобуса скрылся с места ЧП, сейчас его местонахождение установлено.
Агрохолдинг "Мираторг" - крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга - Виктор и Александр Линники.
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ПроисшествияБелгородская областьРоссияКорочаСледственный комитет России (СК РФ)Мираторг
 
 
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