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Швеция призвала не допустить атак на гражданские объекты на Ближнем Востоке - РИА Новости, 31.10.2023
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13:38 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/ataki-1906411988.html
Швеция призвала не допустить атак на гражданские объекты на Ближнем Востоке
Швеция призвала не допустить атак на гражданские объекты на Ближнем Востоке - РИА Новости, 31.10.2023
Швеция призвала не допустить атак на гражданские объекты на Ближнем Востоке
Позиция Швеции на фоне расширения наземной операции Израиля в секторе Газа состоит в том, что сторонам конфликта необходимо проявлять осторожность, а также... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:38
2023-10-31T13:38
в мире
швеция
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Позиция Швеции на фоне расширения наземной операции Израиля в секторе Газа состоит в том, что сторонам конфликта необходимо проявлять осторожность, а также избегать ударов по гражданским объектам, заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Армия обороны Израиля продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа, вводит туда дополнительные силы. "Прямые удары по гражданским объектам не допускаются", - заявил Билльстрём на встрече с журналистами во вторник. По словам министра, Израиль имеет право защищаться от нападений ХАМАС в соответствии с международным правом. В то же время Билльстрём отметил, что этот ответ должен быть соразмерным. При этом глава МИД Швеции не стал отвечать на вопрос о том, соблюдают ли стороны конфликта нормы международного права. "Оценка должна производиться в каждом конкретном случае", - заявил глава внешнеполитического ведомства Швеции. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, швеция, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Швеция, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Швеция призвала не допустить атак на гражданские объекты на Ближнем Востоке

Глава МИД Швеции: Израиль и ХАМАС не должны бить по гражданским объектам

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Позиция Швеции на фоне расширения наземной операции Израиля в секторе Газа состоит в том, что сторонам конфликта необходимо проявлять осторожность, а также избегать ударов по гражданским объектам, заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.
Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Армия обороны Израиля продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа, вводит туда дополнительные силы.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
"Прямые удары по гражданским объектам не допускаются", - заявил Билльстрём на встрече с журналистами во вторник.
По словам министра, Израиль имеет право защищаться от нападений ХАМАС в соответствии с международным правом. В то же время Билльстрём отметил, что этот ответ должен быть соразмерным.
При этом глава МИД Швеции не стал отвечать на вопрос о том, соблюдают ли стороны конфликта нормы международного права.
"Оценка должна производиться в каждом конкретном случае", - заявил глава внешнеполитического ведомства Швеции.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
В миреШвецияИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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