Швеция призвала не допустить атак на гражданские объекты на Ближнем Востоке

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Позиция Швеции на фоне расширения наземной операции Израиля в секторе Газа состоит в том, что сторонам конфликта необходимо проявлять осторожность, а также избегать ударов по гражданским объектам, заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Армия обороны Израиля продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа, вводит туда дополнительные силы. "Прямые удары по гражданским объектам не допускаются", - заявил Билльстрём на встрече с журналистами во вторник. По словам министра, Израиль имеет право защищаться от нападений ХАМАС в соответствии с международным правом. В то же время Билльстрём отметил, что этот ответ должен быть соразмерным. При этом глава МИД Швеции не стал отвечать на вопрос о том, соблюдают ли стороны конфликта нормы международного права. "Оценка должна производиться в каждом конкретном случае", - заявил глава внешнеполитического ведомства Швеции. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Позиция Швеции на фоне расширения наземной операции Израиля в секторе Газа состоит в том, что сторонам конфликта необходимо проявлять осторожность, а также избегать ударов по гражданским объектам, заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.
Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Армия обороны Израиля продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа, вводит туда дополнительные силы.
"Прямые удары по гражданским объектам не допускаются", - заявил Билльстрём на встрече с журналистами во вторник.
По словам министра, Израиль имеет право защищаться от нападений ХАМАС в соответствии с международным правом. В то же время Билльстрём отметил, что этот ответ должен быть соразмерным.
При этом глава МИД Швеции не стал отвечать на вопрос о том, соблюдают ли стороны конфликта нормы международного права.
"Оценка должна производиться в каждом конкретном случае", - заявил глава внешнеполитического ведомства Швеции.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
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