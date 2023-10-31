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В Берлине экоактивисты разрисовали фасад канцелярии - РИА Новости, 31.10.2023
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17:02 31.10.2023 (обновлено: 17:14 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/aktsiya-1906476900.html
В Берлине экоактивисты разрисовали фасад канцелярии
В Берлине экоактивисты разрисовали фасад канцелярии - РИА Новости, 31.10.2023
В Берлине экоактивисты разрисовали фасад канцелярии
Около 70 представителей германского движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) во вторник разрисовали оранжевой краской фасад ведомства канцлера и... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:02
2023-10-31T17:14
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БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. Около 70 представителей германского движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) во вторник разрисовали оранжевой краской фасад ведомства канцлера и плитку перед ним, написав "Олаф лжет", тем самым обвинив канцлера ФРГ в бездействии при борьбе с "климатической катастрофой", сообщила пресс-служба экоактивистов. Отмечается, что более 70 женщин с помощью оранжевой краски несколько раз написали слова "Олаф лжет" на фасаде канцелярии, а также на плитке перед зданием. Также активистки держали в руках плакаты, на которых было написано "Олаф лжет" и "Канцлер-вранья-о-климате". "Шольц утверждает, что меры правительства по борьбе с климатической катастрофой достаточны. Это опасная для жизни ложь", - цитирует пресс-служба движения одну из активисток, 73-летнюю Марион Фабиан. При этом сам канцлер ФРГ в эти дни в Берлине отсутствует - он находится с официальным визитом в Нигерии и Гане. Как следует из кадров немецкого телеканала Welt, к тому моменту, как правоохранители появились на месте происшествия, стена здания и плитка перед ним были уже разрисованы. Правоохранители отогнали активисток от фасада, повалив некоторых из них на землю. По данным телеканала, правоохранители записали данные участников акции, чтобы составить протоколы. Ранее сообщалось, что активисты "Последнего поколения" в сентябре распылили оранжевую краску на Бранденбургские ворота. Как заявил сенатор Берлина по финансовым вопросам Штефан Эверс, очистка символа столицы ФРГ обойдется примерно в 115 тысяч евро.
https://ria.ru/20231031/vena-1906453368.html
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в мире, берлин (город), германия, нигерия
В мире, Берлин (город), Германия, Нигерия
В Берлине экоактивисты разрисовали фасад канцелярии

В Берлине экоактивисты написали на фасаде канцелярии "Олаф лжет"

© AP Photo / Markus SchreiberСотрудники полиции отгоняют экоактивистов движения "Последнее поколение" от здания канцелярии в Берлине, Германия
Сотрудники полиции отгоняют экоактивистов движения Последнее поколение от здания канцелярии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Сотрудники полиции отгоняют экоактивистов движения "Последнее поколение" от здания канцелярии в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. Около 70 представителей германского движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) во вторник разрисовали оранжевой краской фасад ведомства канцлера и плитку перед ним, написав "Олаф лжет", тем самым обвинив канцлера ФРГ в бездействии при борьбе с "климатической катастрофой", сообщила пресс-служба экоактивистов.
Отмечается, что более 70 женщин с помощью оранжевой краски несколько раз написали слова "Олаф лжет" на фасаде канцелярии, а также на плитке перед зданием. Также активистки держали в руках плакаты, на которых было написано "Олаф лжет" и "Канцлер-вранья-о-климате".
Экоактивисты движения Последнее поколение в центре Вены - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Экоактивисты перекрыли центр Вены, переодевшись в канцлера и политиков
Вчера, 15:29
"Шольц утверждает, что меры правительства по борьбе с климатической катастрофой достаточны. Это опасная для жизни ложь", - цитирует пресс-служба движения одну из активисток, 73-летнюю Марион Фабиан.
При этом сам канцлер ФРГ в эти дни в Берлине отсутствует - он находится с официальным визитом в Нигерии и Гане.
Как следует из кадров немецкого телеканала Welt, к тому моменту, как правоохранители появились на месте происшествия, стена здания и плитка перед ним были уже разрисованы. Правоохранители отогнали активисток от фасада, повалив некоторых из них на землю. По данным телеканала, правоохранители записали данные участников акции, чтобы составить протоколы.
Ранее сообщалось, что активисты "Последнего поколения" в сентябре распылили оранжевую краску на Бранденбургские ворота. Как заявил сенатор Берлина по финансовым вопросам Штефан Эверс, очистка символа столицы ФРГ обойдется примерно в 115 тысяч евро.
Задержание участницы протестной акции, организованной в понедельник активистами экологического движения Just Stop Oil в Лондоне. 30 октября 2023
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