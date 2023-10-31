https://ria.ru/20231031/aes-1906379937.html

Лукашенко заявил о завершении строительных работ на БелАЭС

Лукашенко заявил о завершении строительных работ на БелАЭС - РИА Новости, 31.10.2023

Лукашенко заявил о завершении строительных работ на БелАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что строительные и пусконаладочные работы на Белорусской АЭС завершены, станция работает на полную мощность,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:53

2023-10-31T11:53

2023-10-31T11:53

в мире

белоруссия

минск

гродненская область

александр лукашенко

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что строительные и пусконаладочные работы на Белорусской АЭС завершены, станция работает на полную мощность, проводятся плановые профилактические мероприятия. "Тема сегодняшнего нашего разговора, как известно, атомная электростанция. В принципе, мы закончили строительные и пусконаладочные работы. Станция работает на полную мощность, проводятся плановые профилактические и прочие мероприятия, что положено по регламенту. Безопасность нашей станции - это вопрос номер один. Тут нечего повторять и говорить", - сказал Лукашенко во вторник в Минске, принимая доклад о завершении строительства БелАЭС и повышении доступности электроэнергии для отопления жилых домов. Его белорусского лидера приводит агентство Sputnik.Лукашенко подчеркнул, что даже какие-то нюансы нужно доводить до ума, и белорусская сторона в этом плане всегда выдвигала жесткие требования. "Росатом" должен это прекрасно понимать. Мы - чернобыльская республика. У нас даже малейшие какие-то снисхождения при строительстве АЭС непозволительны. Люди нам никогда это не простят. Поэтому отсюда такие жесткие требования с нашей стороны по разного рода нюансам", - отметил глава государства. Белоруссия строит в городе Островце Гродненской области атомную электростанцию с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года БелАЭС выработала более 20 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. В мае этого года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока БелАЭС, и он выдал в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии. Блок проходит комплекс испытаний перед сдачей в эксплуатацию. Второй энергоблок станции планируется ввести в промышленную эксплуатацию до конца этого года.

https://ria.ru/20231023/aes-1904690055.html

https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905556675.html

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в мире, белоруссия, минск, гродненская область, александр лукашенко, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"