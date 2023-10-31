https://ria.ru/20231031/aeroport-1906349458.html

Меликов рассказал о текущей ситуации в аэропорту Махачкалы

Меликов рассказал о текущей ситуации в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 31.10.2023

Меликов рассказал о текущей ситуации в аэропорту Махачкалы

В махачкалинском аэропорту на вторник запланированы 24 рейса на прилёт и 28 на вылет, воздушная гавань обслужит около трех тысяч пассажиров, сообщил глава... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T10:01

2023-10-31T10:01

2023-10-31T10:54

общество

сергей меликов

беспорядки в аэропорту махачкалы

махачкала

сулейман керимов

новости - туризм

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В махачкалинском аэропорту на вторник запланированы 24 рейса на прилёт и 28 на вылет, воздушная гавань обслужит около трех тысяч пассажиров, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов Telegram."Работа нашего аэропорта полностью восстановлена! Только на сегодня запланировано 24 рейса на прилёт и 28 – на вылет. Всего услугами воздушной гавани воспользуются сегодня около 3 тысяч пассажиров!" - написал он в Telegram-канале.Как отметил глава региона, билеты быстро раскупаются. "Этой совершенно глупой и бесполезной "акцией" людей напугать не удалось… Самое главное – никому не удалось опорочить Дагестан. Единственное, что у них получилось, – повредить чужое имущество. Но и с этими последствиями мы оперативно справились", - подчеркнул он.Глава региона поблагодарил сенатора Сулеймана Керимова, депутата Госдумы Хизри Абакарова и руководство аэропорта, "благодаря которым так быстро удалось закрыть все вопросы".Аэропорт Махачкалы после воскресных беспорядков возобновил работу в понедельник днем. Участвовали в восстановлении здания авиагавани, в том числе, добровольцы. Гендиректор аэропорта Саид Рамазанов заявил РИА Новости, что ущерб от погромов составил несколько миллионов рублей.

https://ria.ru/20231031/besporyadki-1906349853.html

https://ria.ru/20231030/muftiy-1906172444.html

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общество, сергей меликов, беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала, сулейман керимов, новости - туризм