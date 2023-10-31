https://ria.ru/20231031/aeroflot-1906481051.html

Выручка "Аэрофлота" за девять месяцев увеличилась на 42,8%

Выручка "Аэрофлота" за девять месяцев увеличилась на 42,8% - РИА Новости, 31.10.2023

Выручка "Аэрофлота" за девять месяцев увеличилась на 42,8%

Чистый убыток крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ за 9 месяцев, включая эффект от курсовых переоценок, составил 94,6 миллиарда рублей против... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:14

2023-10-31T17:14

2023-10-31T17:14

аэрофлот

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Чистый убыток крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ за 9 месяцев, включая эффект от курсовых переоценок, составил 94,6 миллиарда рублей против прибыли в 58,4 миллиарда рублей годом ранее; этот убыток содержит значительный "бумажный" эффект, сообщила компания. "По итогам девяти месяцев 2023 года чистый убыток, включая эффект от курсовых переоценок, составил 94 636 млн руб. против прибыли 58 380 млн руб. годом ранее. Данный убыток содержит значительный "бумажный" эффект. Без учета влияния ФСБУ 25/2018 чистая прибыль составила бы 16 019 млн руб. по сравнению с чистым убытком 32 512 млн руб. за аналогичный период прошлого года, также скорректированным на эффект применения стандарта", - говорится в сообщении компании. Федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ) 25/2018 регламентирует учет по договорам аренды и лизинга. Выручка "Аэрофлота" за девять месяцев увеличилась на 42,8% - до 357,316 миллиарда рублей в связи с увеличением программы полетов по внутренним линиям и возобновлением международных рейсов по доступным направлениям. Количество рейсов авиакомпании "Аэрофлот" увеличилось на 11,1%, в том числе на международных направлениях - на 76,4%, что привело к существенному росту объемов пассажирских и грузовых перевозок. Пассажирооборот компании увеличился на 30,8%. Перевозки во внутреннем сегменте показали рост на 4,2%, а в международном - удвоились. Основным фактором роста расходов стало увеличение производственной программы. Вместе с тем по ряду статей дополнительное влияние оказывал фактор роста цен на закупаемые продукты и услуги. Так, например, расходы на авиакеросин выросли на 23,744 миллиарда рублей, при этом 70% роста приходится на увеличение объемов закупаемого керосина для обеспечения роста программы перевозок, а 30% - на ценовый фактор, который лишь частично компенсируется демпфирующим механизмом. "Высокие стандарты по обеспечению безопасности полетов обусловили необходимость поддержания расходов на техническое обслуживание и ремонт воздушных судов. Расходы компании на ремонт и техническое обслуживание воздушных судов составили 19 142 млн руб", - отмечает также компания.

https://ria.ru/20231031/aeroflot-1906374519.html

https://ria.ru/20231030/aeroflot-1906148836.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия